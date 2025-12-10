トヨタコネクティッド、25周年を記念して新しい壁画アートを追加

トヨタコネクティッド株式会社

トヨタコネクティッド株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本圭司、以下トヨタコネクティッド）は、2025年10月に創立25周年を迎えました。

これを記念し、名古屋本社ロビーに新たなミューラル（壁画）アートを「靴紐を結ぶ」を追加し、 公開しました。アートの制作は、全国各地で数多くの壁画を手掛けるアーティスト、OVER ALLsが担当。OVER ALLsはこれまでも当社の歴史・文化・スピリットの視覚化を担い、本作はその取り組みをさらに発展させるものです。

「地に足をつけて未来へ進む」想いを込めたアート

25周年を迎えた10月6日、名古屋本社にて記念式典を開催。次の5年間に向けたキーワード“Envisioning the Future, Refining the TC Spirit for 2030”を発表し 、このキーワードをテーマにした新たなアートを社員に披露しました。

本作品では、「靴紐を結ぶ」瞬間がモチーフとして描かれています。これは、山本社長の式辞に登場した「地に足をつけて」という言葉に込められた想い、そして靴紐をしっかり締めて未来へと一歩を踏み出す姿勢を視覚化。

靴紐をギュッと締める手は、社員一人ひとりの力強さを表し、未来へ向けて新たな一歩を踏み出す姿を象徴しています。社員が日常的にこのアートに触れることで、トヨタコネクティッド のカルチャーやビジョンを想起、自らの原点を再確認するきっかけとなることを期待しています。



制作の様子

過去と未来をつなぐトヨタコネクティッドの壁画

トヨタコネクティッドでは、名古屋本社や東京GLIPオフィスをはじめ、山形県・沖縄県のコネクティッドセンターなど、各拠点の壁に社史やマイルストーンを描いたアートを展開してきました。

これらの壁画は、過去の出来事を「白黒」で、未来を「カラー」で描くという独自の構成で表現されています。今回の作品はGLIPオフィス、レセプションルーム内の作品に続き、トヨタコネクティッドで2つ目の「カラーの壁画」として 、未来への希望と挑戦を象徴する新たな一枚となりました。

【作品概要】

設置場所：トヨタコネクティッド 名古屋本社ロビー

（愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号 名古屋インターシティ14階)

サイズ：高さ2.8m × 横幅9m

制作：OVER ALLs

公開開始日：2025年10月6日

一般公開／不可

本アートについてのコメント

トヨタコネクティッド 25周年記念アートプロジェクトリード 林万由弓

「25年という節目にふさわしい “未来への一歩”を、OVER ALLsさんと共に形にしました。山本社長の『地に足をつけて』という言葉に込められた想いを受け、靴紐を結ぶ瞬間にトヨタコネクティッドの “挑戦を続けるDNA” を重ねています。このアートが、社員一人ひとりに未来へ踏み出す勇気とエネルギーを与え、次の挑戦への原動力となれば嬉しいです。」

OVER ALLs クリエイティブコンセプター 赤澤岳人さま

「靴紐を結ぶということは、これからどこかに向かって歩き出す、ということ。結んでこれからどこへ行くのか、何をするのかというワクワク感に、スローガンを通して皆様も結ばれる、そんな意味も重ねました。このアートを通して、社員の皆さんの情熱や挑戦心を日々思い起こしていただけたら嬉しいです。」

【株式会社OVER ALLs 会社概要】

会社名：株式会社OVER ALLs

代表取締役：赤澤 岳人

設立：2016年9月1日

会社概要：「ミューラル（壁画）の力で、人々を表現者に変える」ことを目指して、全国各地で様々な作品を生み出し続けている。制作にあたっては、依頼者に驚かれるほど歴史や背景を調査し、想いを引き出すインタビューを実施。企業が社会、さらに組織で働く個人が伝えたい想い、歩んできた歴史を浮き彫りにして、ミューラルとして表現している。代表作はエスコンフィールドHOKKAIDOでダルビッシュ有投手と大谷翔平選手を描いた壁画、東日本大震災の被害から再生への道を歩み始めた福島・双葉町の住民の方々の顔を描いた壁画群「FUTABA Art District」など。主に代表の赤澤岳人が企画・プロデュースを担当。メインアーティストである画家・山本勇気は「ART BATTLE JAPAN 2018」チャンピオン。

公式サイト：http://www.overalls.jp/

【トヨタコネクティッド会社概要】

会社名：トヨタコネクティッド株式会社

創立：2000年10月

事業内容：安心安全で快適便利なドライブ体験をサポートするコネクティッドサービス、世界中のコネクティッドカーから収集されるビッグデータを活用した新たなモビリティサービスの構築、クルマの販売を支えるトヨタ販売店の業務改善ソリューション、デジタルマーケティングを展開。

HP：https://www.toyotaconnected.co.jp