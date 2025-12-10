【美ST】「大人の女子会」最新事情を262人に調査！ 誰と？ メークのポイント、気になる話題は？

株式会社光文社『美ST』2026年1月号より 撮影／高橋智英

株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：巴 一寿）発行の美容雑誌『美ST』では、美ST世代の「女子会ライフ」についての調査を行いました。

― 「ママ友」との女子会が最多 ―

誰と女子会をしているか？という質問に対して、回答は「ママ友」が28％と最多を占めていました。次いで「学生時代の友人（21％）」、「職場関係（19％）」、「親友・幼なじみ（18％）」と続きます。

ママ友は、

・保育園のママ友

・子どものラグビースクールのママ友

など、子どものコミュニティでの繋がりがきっかけで仲良くなるパターンが見受けられ、気が合う母親同士、子ども抜きで集まることも増えるようです。

他には、

・推し活仲間

・一緒に雑誌の読者モデルをしていた仲間

・同じミセスコンテストに参加した仲間

・オンラインサロンの友だち

など、自分の趣味嗜好や好きなことで繋がった人同士で女子会をしている方の回答も目立ちました。

― メークのこだわりは「目もと」「肌」「唇」―

女子会メークでは写真を撮ることを視野に入れ、目力強調、肌のツヤ重視のメークをする人が多数のようです。とくに、笑っても崩れないアイメーク、たくさん話をしても落ちないリップなど、盛り上がることを前提でしっかりメークをするという意見もありました。

「女子会の時にこだわって使っているメークアイテムは？」という質問に対しての回答では、「リップ」と「アイメーク」でほぼ半数を占めます。「リップ」は「落ちないリップ」が最も重要のようです。「アイメーク」は“目元のキラッ”で差をつけるラメ・キラキラや強発色パレットの指名が多く、華やかさと写真映えを意識した選びが大事との回答が目立ちました。

また、「女子会で相手のどこに注目をするか？」という質問の回答では、以下のようなコメントが目立ちました。

・メークや髪型、老け見えしてないか？

・健康そうかどうか。顔色や顔つきで体調が悪くないかを見ます（笑）

・アイメークの丁寧さ

・アイメークや口もと、笑顔の印象。話している時の表情や目の輝きも気になります

― 話題の中心は「家族・教育・美容」＋“推し活”や“グルメ”など ―

女子会での主な話題は、

1位「家族・パートナー」

2位「子ども・教育」

3位「美容・健康」



他には、「旅行」や「グルメ」、「仕事や事業」などの話題も盛り上がるようです。加えて、「推し活」や「恋愛」「資産運用・投資」「老後資金について」なども。「現実的な悩み」と「ポジティブな楽しみ」が共存した様々な話題で女子会を楽しんでいる姿が見受けられます。



また、美容好きが集まる『美ST』ならではの答えも多く目立ちました。

・買いすぎたコスメの収納や使い道について語り合ったのが楽しかったです

・最近購入したコスメやおすすめスキンケア、いい女とは？という話

・美しく見えるポージング・エイジングケア・美肌を保つには？

・ダイエットやボディメーク、食事は何に気をつけているか

など。

『美ST』2026年1月号より 撮影／高橋智英

― 『美ST』編集部 岩崎利架よりコメント ―

「美ST部への女子会に関するアンケートから、40代・50代の女子会は『本音で語り合いながら自分を磨く場』であることが見えてきました。頻度は月1回～数ヶ月に1回程度が多く、気心の知れた少人数で集まり、気取らないけれど雰囲気のいいお店を選ぶ傾向が。予算は3,000円～5,000円がボリュームゾーンで、非日常というより“等身大の贅沢”を楽しんでいます。そこに集う女性たちは、写真映えするアイメークやツヤ肌など『盛れるポイント』を意識しつつも、無理をしないナチュラル感も重視。美容・健康・お金・家族など、『美ST』世代のリアルなテーマを語り合うことでストレスを発散し、同時に新しいコスメやインナーケア情報を交換し合うことで、美意識をアップデートしていました。流行りのコスメやスイーツなど、手土産を通じて『センスの共有』も楽しんでおり、女子会は明日への活力と自己肯定感をチャージする、大人の学びと癒やしの時間になっているといえそうです」

『美ST』編集部 岩崎利架

【Profile】

男性ファッション誌、グルメライフスタイル誌を経て2024年光文社に入社し、『美ST』編集部に所属。『美ST』のトップ読者モデル組織「美STリュクス」立ち上げに携わり、読者会員組織「美ST部」も担当。『光文社ドクチョー総研』メンバーの一人。

【調査概要】

調査方法：WEBアンケート

回答数：262

調査期間：2025年10月

調査主体：光文社 美ST編集部

2025年10月、光文社初のマーケティング機関『光文社ドクチョー総研』が開設しました！

2025年10月、創業80周年の節目で新設された光文社初のマーケティング機関です。光文社の編集者が長年積み重ねてきた高感度層への定性的な読者調査が、機関名にも入っている「ドクチョー」（読者と直接お会いして、じっくり話を聞く調査）です。定性であぶり出されたインサイトに、会員やSNSを通じたアンケート等から得られる定量的なデータを掛け合わせることで、より解像度の高い「顔が見えるデータ」へと昇華させ、企業のマーケティング活動に活用できる新しいデータソリューションを提供してまいります。

■ サービス詳細・事例のご紹介は公式サイトからご覧いただけます

光文社ドクチョー総研 ：https://dokucho.kobunsha.com

■光文社ドクチョー総研への取材等は以下からお問い合わせください。

お問い合わせ：https://forms.gle/wbSiJRdnQDad1yoQ6

※本リリース内容の掲載をご希望の際は、光文社ドクチョー総研までご連絡ください

