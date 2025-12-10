「青森・北海道道南産直市」を大宮駅で開催します！

株式会社JR東日本青森商業開発


東日本旅客鉄道 (株) 盛岡支社 と(株) JR 東日本青森商業開発 （代表取締役社長 真壁まり子） は 、3月31日まで開催する「青森県・函館観光キャンペーン」に合わせ、青森県、北海道渡島総合振興局と連携して、地域活性化・観光流動の創出を目的とした「青森・北海道道南産直市」を大宮駅で開催します 。



＜青森・北海道道南産直市開催概要＞


開催日時：2025年12月17日(水)～12月23日(火)


営業時間：10:00 ～ 20:00（12/17 17:00～20:00、12/23 10:00～17:00）


場所：JR 大宮駅西口イベントスペース、ステンドグラス前


主催：東日本旅客鉄道(株)盛岡支社


運営：(株)JR東日本青森商業開発


協力：青森県、北海道渡島総合振興局、陸奥湾沿線誘客宣伝協議会、福島町、


　　　木古内町、環駒ケ岳広域観光協議会


出店者：(有)柏崎青果、熊谷食品(株)、(株)赤羽屋、(株)翁屋、(株)デザイナーズファーム、


　　　　三ノ月舎、工房なるみ、(株)あおもり北彩館、ヤマモト食品(株)、桃川(株)、


　　　　(株)松緑酒造、(株)布目、(株)北海道観光物産興社 、環駒ヶ岳広域観光協議会


〇青森県、北海道の販売商品

青森県、北海道の地産品 を販売します。


【青森県】



おいらせ純米酒　穂ノ泉（生）720ml

そふとどらいふるーつ紅玉


【北海道】



たこ足わさび

ほやのコンフィ


〇「 はこビュン 」 を使った目玉商品

列車荷物輸送サービス「はこビュン」を利用して、地元ならではの珠玉の一品を東北・北海道新幹線で運び、数量限定で販売します。



12/19(金)



久慈良餅

青森県青森市　(有)永井久慈良餅店






十和田ガーリックポークの豚弁　　　　　　　　　（七戸十和田開業15周年記念駅弁）

青森県青森市　(有)幸福の寿し本舗






北海道新幹線開業10周年記念弁当

北海道函館市　JR北海道フレッシュキヨスク(株)





12/22(月)



紅玉のアップルパイ

青森県弘前市　タムラファーム(株)





※天候や収穫状況、また列車の運行状況により、「はこビュン」商品 は 販売中止や内容を変更する場合があります。


〇ステンドグラス前での観光PR


12月から3月にかけて展開する青森県・函館観光キャンペーンや、青森県・北海道道南エリアの冬の魅力、季節のイベント情報などをご紹介します。







〇 東西自由通路イベントスペースでのPR


青森県の伝統芸能「津軽三味線」の演奏を行います。


〇日時


（１）12月20日（土）


　　１.11：00～　２.13：00～　３.15：00～


（２）12月21日（日）


　　１.11：00～　２.13：00～　３.15：00～


〇会場


　イベントスペースＣ


〇料金


　鑑賞無料






〇ご当地キャラクターのグリーティングについて


木古内町公式キャラクター「キーコ」によるグリーティングを行います。



実施日：12月19日（金）11：30、13：30、15：30


　　　　12月20日（土）11：30、13：30、15：30


　　　　12月21日（日）11：30、13：30、15：30






※観光 PR の内容等は予告なく変更する場合があります。


※資料中の画像は全てイメージです。