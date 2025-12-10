株式会社JR東日本青森商業開発

東日本旅客鉄道 (株) 盛岡支社 と(株) JR 東日本青森商業開発 （代表取締役社長 真壁まり子） は 、3月31日まで開催する「青森県・函館観光キャンペーン」に合わせ、青森県、北海道渡島総合振興局と連携して、地域活性化・観光流動の創出を目的とした「青森・北海道道南産直市」を大宮駅で開催します 。

＜青森・北海道道南産直市開催概要＞

開催日時：2025年12月17日(水)～12月23日(火)

営業時間：10:00 ～ 20:00（12/17 17:00～20:00、12/23 10:00～17:00）

場所：JR 大宮駅西口イベントスペース、ステンドグラス前

主催：東日本旅客鉄道(株)盛岡支社

運営：(株)JR東日本青森商業開発

協力：青森県、北海道渡島総合振興局、陸奥湾沿線誘客宣伝協議会、福島町、

木古内町、環駒ケ岳広域観光協議会

出店者：(有)柏崎青果、熊谷食品(株)、(株)赤羽屋、(株)翁屋、(株)デザイナーズファーム、

三ノ月舎、工房なるみ、(株)あおもり北彩館、ヤマモト食品(株)、桃川(株)、

(株)松緑酒造、(株)布目、(株)北海道観光物産興社 、環駒ヶ岳広域観光協議会

〇青森県、北海道の販売商品

青森県、北海道の地産品 を販売します。

【青森県】

おいらせ純米酒 穂ノ泉（生）720mlそふとどらいふるーつ紅玉

【北海道】

たこ足わさびほやのコンフィ

〇「 はこビュン 」 を使った目玉商品

列車荷物輸送サービス「はこビュン」を利用して、地元ならではの珠玉の一品を東北・北海道新幹線で運び、数量限定で販売します。

12/19(金)

久慈良餅

青森県青森市 (有)永井久慈良餅店

十和田ガーリックポークの豚弁 （七戸十和田開業15周年記念駅弁）

青森県青森市 (有)幸福の寿し本舗

北海道新幹線開業10周年記念弁当

北海道函館市 JR北海道フレッシュキヨスク(株)

12/22(月)

紅玉のアップルパイ

青森県弘前市 タムラファーム(株)

※天候や収穫状況、また列車の運行状況により、「はこビュン」商品 は 販売中止や内容を変更する場合があります。

〇ステンドグラス前での観光PR

12月から3月にかけて展開する青森県・函館観光キャンペーンや、青森県・北海道道南エリアの冬の魅力、季節のイベント情報などをご紹介します。

〇 東西自由通路イベントスペースでのPR

青森県の伝統芸能「津軽三味線」の演奏を行います。

〇日時

（１）12月20日（土）

１.11：00～ ２.13：00～ ３.15：00～

（２）12月21日（日）

１.11：00～ ２.13：00～ ３.15：00～

〇会場

イベントスペースＣ

〇料金

鑑賞無料

〇ご当地キャラクターのグリーティングについて

木古内町公式キャラクター「キーコ」によるグリーティングを行います。

実施日：12月19日（金）11：30、13：30、15：30

12月20日（土）11：30、13：30、15：30

12月21日（日）11：30、13：30、15：30

※観光 PR の内容等は予告なく変更する場合があります。

※資料中の画像は全てイメージです。