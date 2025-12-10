「青森・北海道道南産直市」を大宮駅で開催します！
東日本旅客鉄道 (株) 盛岡支社 と(株) JR 東日本青森商業開発 （代表取締役社長 真壁まり子） は 、3月31日まで開催する「青森県・函館観光キャンペーン」に合わせ、青森県、北海道渡島総合振興局と連携して、地域活性化・観光流動の創出を目的とした「青森・北海道道南産直市」を大宮駅で開催します 。
＜青森・北海道道南産直市開催概要＞
開催日時：2025年12月17日(水)～12月23日(火)
営業時間：10:00 ～ 20:00（12/17 17:00～20:00、12/23 10:00～17:00）
場所：JR 大宮駅西口イベントスペース、ステンドグラス前
主催：東日本旅客鉄道(株)盛岡支社
運営：(株)JR東日本青森商業開発
協力：青森県、北海道渡島総合振興局、陸奥湾沿線誘客宣伝協議会、福島町、
木古内町、環駒ケ岳広域観光協議会
出店者：(有)柏崎青果、熊谷食品(株)、(株)赤羽屋、(株)翁屋、(株)デザイナーズファーム、
三ノ月舎、工房なるみ、(株)あおもり北彩館、ヤマモト食品(株)、桃川(株)、
(株)松緑酒造、(株)布目、(株)北海道観光物産興社 、環駒ヶ岳広域観光協議会
〇青森県、北海道の販売商品
青森県、北海道の地産品 を販売します。
【青森県】
おいらせ純米酒 穂ノ泉（生）720ml
そふとどらいふるーつ紅玉
【北海道】
たこ足わさび
ほやのコンフィ
〇「 はこビュン 」 を使った目玉商品
列車荷物輸送サービス「はこビュン」を利用して、地元ならではの珠玉の一品を東北・北海道新幹線で運び、数量限定で販売します。
12/19(金)
久慈良餅
青森県青森市 (有)永井久慈良餅店
十和田ガーリックポークの豚弁 （七戸十和田開業15周年記念駅弁）
青森県青森市 (有)幸福の寿し本舗
北海道新幹線開業10周年記念弁当
北海道函館市 JR北海道フレッシュキヨスク(株)
12/22(月)
紅玉のアップルパイ
青森県弘前市 タムラファーム(株)
※天候や収穫状況、また列車の運行状況により、「はこビュン」商品 は 販売中止や内容を変更する場合があります。
〇ステンドグラス前での観光PR
12月から3月にかけて展開する青森県・函館観光キャンペーンや、青森県・北海道道南エリアの冬の魅力、季節のイベント情報などをご紹介します。
〇 東西自由通路イベントスペースでのPR
青森県の伝統芸能「津軽三味線」の演奏を行います。
〇日時
（１）12月20日（土）
１.11：00～ ２.13：00～ ３.15：00～
（２）12月21日（日）
１.11：00～ ２.13：00～ ３.15：00～
〇会場
イベントスペースＣ
〇料金
鑑賞無料
〇ご当地キャラクターのグリーティングについて
木古内町公式キャラクター「キーコ」によるグリーティングを行います。
実施日：12月19日（金）11：30、13：30、15：30
12月20日（土）11：30、13：30、15：30
12月21日（日）11：30、13：30、15：30
※観光 PR の内容等は予告なく変更する場合があります。
※資料中の画像は全てイメージです。