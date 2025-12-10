OBC、株式会社阿波銀行とビジネスマッチング契約を締結

写真拡大 (全2枚)

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、株式会社阿波銀行（代表取締役頭取：福永 丈久／本社：徳島県徳島市／以下阿波銀行）と地域企業の業務効率化および経営課題の解決を支援することを目的としたビジネスマッチング契約を締結し、阿波銀行グループの阿波銀コンサルティング株式会社（代表取締役：片山 哲也／本社：徳島県徳島市／以下阿波銀コンサルティング）との三社による協業体制を構築したことをお知らせします。





■協業の背景と取り組み内容


近年、企業経営においては、業務の効率化や制度改正への迅速な対応が求められており、ITを活用した業務改革が重要な経営課題となっています。阿波銀行は、地域企業のこうした課題に対し、OBCが提供する基幹業務システム『奉行クラウド』、阿波銀コンサルティングの経営支援ノウハウを融合させ、地域企業の経営課題解決および業務効率化を包括的に支援してまいります。


■協業体制


・阿波銀行：地域企業との接点を活かし、DXニーズの発掘および支援体制の構築を主導。


・阿波銀コンサルティング：OBC認定資格を有する専門部署が、導入から運用までを伴走支援。


・OBC：基幹業務システム『奉行クラウド』等の提供を通じ、企業のITインフラ整備を支援。





●株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）について


所在地︓東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29 階


資本金︓105 億 1,900 万円


代表者︓代表取締役社長 和田 成史


事業内容︓企業業務（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）に関するソリューシ


ョンテクノロジーの開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献する


クラウドサービス等を提供


会社 HP︓ https://www.obc.co.jp


●株式会社阿波銀行について


所在地︓徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1


資本金︓234 億 5,288 万円


代表者︓代表取締役頭取 福永 丈久


事業内容︓普通銀行業務


会社 HP︓ https://www.awabank.co.jp (https://www.awabank.co.jp)


●阿波銀コンサルティング株式会社について


所在地︓徳島県徳島市新町橋二丁目25番地


資本金︓1 億円


代表者︓代表取締役 片山 哲也


事業内容︓１.経営コンサルティング


２.事業承継・M&A


３.ＤＸ／ＩＣＴソリューション


会社 HP ︓ https://www.awaginconsul.jp(https://www.awaginconsul.jp)