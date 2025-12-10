預金でZ世代のチャレンジを応援！「北九州市Z世代課Cheer Box/Cheerコード」の支援金に関するご報告

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）はこのたび、福岡県北九州市（市長 武内 和久、以下「北九州市」）が設置する全国初の「Z世代課」へ、総額871,407円を支援金としてお届けしました。支援金はＺ世代の自由な発想や提案を募集するアイデアコンテスト「Z世代はみ出せコンテスト」受賞者のプロジェクト運営費に充てられます。

みんなの銀行では、特定の条件で作成された貯蓄預金「Box」の預金残高に応じて支援金を届ける「みんなのCheer Box」と、特定のコードを入力して作成された口座開設数に応じて支援金を届ける「みんなのCheerコード」の仕組みを通じて、チーム・コミュニティとファンを“つなぐ”取組みを展開しています。

本件もその一環として、2025年6月4日～2025年9月30日の「北九州市Z世代課Cheer Box」の預金残高、および「北九州市Z世代課Cheerコード」を利用して開設された口座数に基づいて支援を行ったものです。

取組みの詳細は、みんなの銀行公式noteで紹介しています。

公式note

【結果報告】預金総額1億円を突破！みんなの応援で、Z世代の「やってみたい」が動き出す！金融×行政の新たな共創｜北九州市Z世代課Cheer Box

https://note.minna-no-ginko.com/n/nc44ff73005c8

参考：ニュースリリース

2025.6.4｜北九州市Z世代課とZ世代のチャレンジを応援する「みんなのCheer Box」の取組み開始｜みんなの銀行

https://corporate.minna-no-ginko.com/information/corporate/2025/06/04/689/

＊本取組みは、2025年9月30日をもって終了しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/259_1_2eb154291f26d886340ecca0d71150b4.jpg?v=202512100227 ]

支援金内訳

１.北九州市Z世代課CheerBox

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/259_2_2e84857c73d7a470886ee88955a56b07.jpg?v=202512100227 ]

２.北九州市Z世代課Cheerコード

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/259_3_a0844461b20b14bf1801df14c95cf1fc.jpg?v=202512100227 ]

＊１.２.の計算期間は、2025年6月4日～2025年9月30日です。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com