『十文字鶏モモ肉の味噌チャーシュー』発売！北海道みそ紅一点のコク×岩手の十文字鶏の旨み 年末年始の食卓にぴったりの味わい！

株式会社ニュー・クイック

全国に85店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、2025年12月19日（金）より、プライベートブランド「十文字鶏」を使用した新商品『十文字鶏モモ肉の味噌チャーシュー』を、順次発売いたします。

十文字鶏モモ肉の味噌チャーシュー

ニュー・クイックでは、お客様に「安心・安全」はもちろん、確かな品質のお肉をお届けするため、プライベートブランドの展開に注力しています。指定農場からの仕入れを行うことで品質の安定化を図り、北海道の「北のきわみ牛」、長崎県の「雲仙きわみ牛」「雲仙クリーンポーク」「雲仙きわみ豚」、そして岩手県の「十文字鶏」など、全国各地から選りすぐりの食材を揃えています。

本商品の「十文字鶏」は、岩手県の澄んだ空気と自然豊かな環境のもと、通常より約1週間長い 50 日間、じっくり愛情を込めて育てられた国産銘柄鶏です。飼料にはビタミンEを強化配合し、特有の臭みが少なく、さっぱりとした中にしっかりとした旨味があり冷めても柔らかさが保たれるのが特徴です。

素材と製法にこだわった味噌仕立ての鶏チャーシュー

チャーシューといえば“豚肉×醤油味”が主流ですが、肉のプロとして“鶏肉×味噌味”の新しい可能性を届けたいという思いから、本商品を開発しました。

１.北海道みそ紅一点を使用した特製味噌ダレ

北海道でじっくり熟成させ塩カドが取れ、豊かな香りとコク・旨味が特徴の中甘口の赤色こし味噌の北海道みそ紅一点をベースに、みりんを合わせてまろやかな甘みと深いコクを引き出した特製味噌ダレ。このみりん仕立ての味噌ダレが鶏肉の旨みを引き立て奥行きのある味わいに仕上げています。

２.こだわりの十文字鶏を使用した独自製法

しっとりとした肉質と濃厚な旨みが特徴の十文字鶏のモモ肉を使用し、ロール状に巻き上げて特製味噌ダレにじっくり漬け込みオーブンで丁寧に焼き上げるました。中はしっとりジューシー、外側は味噌が香ばしく焼けた食欲そそる仕上がりに。素材の旨みと味噌のコクが一体となった、ニュー・クイックならではの鶏チャーシューです。

そのままはもちろん、丼、サラダ、おつまみなど、さまざまな料理に使える万能アイテムです。家族・友人と囲む年末年始の団らんの食卓に、ぜひ『十文字鶏モモ肉の味噌チャーシュー』をお楽しみください。

【十文字鶏モモ肉の味噌チャーシュー】商品詳細

■商品名：十文字鶏モモ肉の味噌チャーシュー

■販売価格：税込429円／100g（税抜398円／100g）

■発売日：2025年12月19日（金）より順次販売開始予定

■販売店舗：ニュー・クイック店舗

※店舗により販売開始時期が異なる場合がございます。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※店舗により取り扱いがない場合がございます。

※写真はイメージです。

会社概要

社名：株式会社ニュー・クイック

所在地：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表：代表取締役 林 浩二

設立：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL：https://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に85店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。