大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスク「アナザーアドレス」主催ファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』を開催！2026年1月8日(木)より、1次投票開始します

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は、消費者の脱炭素につながる新しい暮らしを後押しする取り組みとして、衣類循環アップサイクルプロジェクト「roop」を昨年度より推進してまいりました。昨年に引き続き本年度もファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』を企画しており、一般投票による一次審査を2026年1月８日(木)より開始いたします。

本アワードでは、お客様から思い入れのある衣類を回収し未来を担うデザイナーたちの手でアップサイクルとして生まれ変わり、アナザーアドレスでレンタルできるようにすることで目指すファッションのアップサイクルと、それを手にした人に対して行動変容を促す衣類循環の取り組みです。プロとして活躍しているデザイナーや未来を担う服飾学生やアマチュアデザイナーにアップサイクル製作に取り組んでいただくことで応援しています。一次審査では、総勢約90名が製作したアップサイクル作品をご覧になれます。「素敵なデザインだから着てみたい」「世界に一つのデザインでオシャレ」というあなたの気持ちを動かすデザイナーを選んでご投票ください。投票方法は、アナザーアドレスサービスサイトのWEBでの投票です。「roop Award 2025-2026」特設ページにて順次お知らせしてまいります。WEB投票とアナザーアドレスバイヤーによる審査を通過したプロ部門8名、アマチュア・学生部門8名の計16名が次の審査に進みます。

「roop Award 2025-2026」について」

2025年7月8日(火)から8月31日(日)までの期間で、ファッションデザインコンテスト「roop Award 2025-2026」へのエントリーを受付し、回収した衣類に託された想いを未来に紡いでいただくデザイナーを広く募集いたしました。結果、総エントリー数はプロ、学生・アマチュアデザイナーの方々含めて、約100名の皆さまにエントリーいただくことができました。エントリーと同時にアナザーアドレスの会員様向け、一部イベント会場での衣類回収を募り、7月から開始し、約700着の衣類を回収することができました。プロ、学生・アマチュアデザイナーの皆さまには、回収衣類の中から製作いただくための素材選定会を経て、11月末の作品提出にあわせて、アップサイクル品を製作していただきました。

■今後のスケジュール

＜プロ部門＞

2026年1月8日（木）～1月18日（日） 第一次審査（WEB審査投票）

2026年2月 第二次審査（展示審査）

2026年3月 最終審査（ショープレゼン、審査員投票審査）

2026年春以降順次 アナザーアドレスサービス内でレンタルスタート

＜学生・アマチュア部門＞

2026年1月8日（木）～1月18日（日） 第一次審査（WEB投票審査）

2026年3月 最終審査（ショープレゼン、審査員投票審査）

2026年春以降順次 アナザーアドレスサービス内でレンタルスタート

詳細は、下記の「roop Award 2025-2026」特設サイトをご覧ください。

▶https://www.anotheraddress.jp/roop/roopaward2025

問い合わせ先

株式会社大丸松坂屋百貨店 アナザーアドレス担当（田端、古暮、高田） roop_award@anotheraddress.jp