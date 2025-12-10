映像データによる機械学習を利用した危険物検知AIシステムの共同開発を開始

トライアロー株式会社

技術系アウトソーシングや産業設備のデジタルソリューションを提供するトライアロー株式会社（本社：東京都港区、 以下、当社）は、廃棄物処理・リサイクル事業等を行う株式会社HARITA（本社：富山県高岡市 以下、HARITA社）と共同で、廃棄物処理工程における危険物の自動検知システムの開発に着手いたしました。

本プロジェクトは、廃棄物処理の現場において爆発や機器の損傷リスクのある危険物を自動で検知することでリスクを低減し、作業者の安全性と作業効率の向上を目的としています。第一フェーズでは、ヤードに運ばれた廃棄物、およびコンベアで搬送中の廃棄物から、爆発や破損の原因となる「一斗缶」「携行缶」「ガスボンベ」「塊状物」などの危険物をAIにより検知する技術の検証を行います。

【技術的な取り組み】

【社会的背景と今後の展望】

写真中央の上り坂上の機器がコンベアで、その先が粉砕機。ヤードに運ばれた廃棄物と、コンベアで粉砕機まで運搬中の廃棄物の中から危険物を自動で検知できるようにします。- データセット構築と検証環境産業廃棄物に特化したデータセットプラットフォームを弊社で独自開発し、HARITA社から提供された画像・動画をもとに危険物検知精度の評価を可能とします。- AI画像認識モデルの開発当社が開発するAIモデルは、代表的な物体検出アルゴリズムをベースに、危険物の形状・色・質感などの特徴を学習。粉塵環境や複雑な背景下でも高精度な検知を可能にします。機器の全体構成の一例（実装イメージ）

廃棄物処理業界は慢性的な人手不足と従業員の安全確保が長年にわたり大きな課題とされてきました。特に危険物の除去においては目視で行っていたものをAIによる自動検知に置き換えることで、作業者の安全性を確保しながらも、処理ラインの停止を最小限に抑えることが可能になります。

加えて、近年では地震・台風・豪雨による水害といった自然災害の多発により、大量の廃棄物が一度に発生するケースが増えています。災害時に適切な処理が行われないまま廃棄物が放置されると、環境汚染や火災など二次被害のリスクが高まることから、迅速で安全な廃棄物処理体制の構築は社会全体の重要課題となっています。当社では、こうした災害対応の観点においても、本サービスが社会的リスクの最小化に寄与できると考えております。

当社はアウトソーシング事業会社として、産業装置の導入・運用・保守を長年手がけて参りました。また、同時に急増する人手不足にまつわる現場の課題をデジタルソリューションの力で解決したいと考え、ソフトウェア事業に力を入れております。こうした思いから、今回 HARITA 社との共同開発に着手いたしました。

昨今はさまざまな分野でリチウムイオン電池が使用されており、正しい分別がされないまま廃棄施設に運ばれてくるケースが増えています。リチウムイオン電池は発火のリスクが高い上に消火も困難なため、火災の原因として社会問題化しつつあります。弊社としても将来的にリチウムイオン電池の検知を可能にすべく開発を進めていく予定です。