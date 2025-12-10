「本当は、一度もバターを作ったことはありません。」～QBBの「実は」～

六甲バター株式会社

QBBブランドのチーズでおなじみ、六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は、2025年12月13日（土）に77回目の創立記念日を迎えます。

今回は、六甲バターの「実は」な話を２つご紹介します。

▷ 「実はバターを作ったことは一度もありません…」 ～SNSに寄せられた驚き～

QBB公式Xより

六甲バター公式Xにて、11月29日「いいにくいことをいう日」に投稿した『社名は六甲バターですが、実はバターを作ったことは一度もありません…』という投稿は30万回以上表示され、「そうなんだ！w」「え！社名がQBBだと思ってた 」「( ˙꒳˙ )ﾏﾁ゛ｶﾖ。。。」等、多くの反応をお寄せいただきました。

実は、弊社の社名は「QBB」ではなく、「六甲バター株式会社」です。

また、社名に「バター」とありますが、実は創業以来バターを作ったことは一度もありません。

▷ ～QBBだけどQBBではございません～ 本当の社名は『六甲バター株式会社』

日々様々なご意見・ご感想をお寄せいただきますが、中でも多く耳にするのが「QBBって社名じゃないの！？」といったものです。

その通り、QBBは社名ではなく、弊社の本当の社名は『六甲バター株式会社』です。

長年「QBBベビーチーズ」をはじめとする様々な商品をご愛顧いただく中で、QBBというブランド名が社名よりもより広くご認知いただいたこともあって、このような「実は」につながったと推察されます。

ちなみにQBBはQuality’s Best&Beautifulの頭文字を組み合わせた造語です。

「Quality’s Best」=品質へのこだわり。これは安全についての妥協を排除し、だれもが安心して食べられる健康的な製品の提供を意味しています。「Best&Beautiful」=おいしい品質を意味し、「おいしい」には単に味だけでなく、新鮮さ、楽しさ、豊かさも含んでいます。

参考：https://www.qbb.co.jp/company/value/

▷ 実は、バターを作ったことがない『六甲バター株式会社』

六甲バター株式会社は、1948年12月13日に「平和油脂工業株式会社」として神戸で創業し、統制経済下において農林省（当時）指定のマーガリン製造工場でした。

その当時、マーガリンは「人造バター」と呼ばれており、そこで発売したのが『マーガリン六甲バター』という商品でした。

その後、自由経済に移行したなかでその商品が販売数を伸ばし、その商品名から1954年に社名を変更し現在の『六甲バター株式会社』となりました。

1958年にはQBBブランドでプロセスチーズの製造を開始し、日本全国に発売して日本全国に販売しており、現在では売上の約98%をチーズが占めています。（2024年12月現在）

六甲バター株式会社はこれからも「世界一のプロセスチーズメーカーを目指す」というビジョンをもって、健康で明るく楽しい食文化の提供によって社会に貢献してまいります。

▷ 会社情報

会社名 ： 六甲バター株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康

所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号

設立 ： 1948年12月13日

事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ・マーガリン等の販売

TEL ： 078-231-4681(代表)

FAX ： 078-231-4678

HP ： https://www.qbb.co.jp/

本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。