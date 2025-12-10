「onちゃんパークinまるい三越」を開催　2025年12月20日(土)～21日(日) 丸井今井札幌本店 大通館 ９階催事場

北海道テレビ放送株式会社「onちゃんパークinまるい三越」を開催 TM&(C)HTB

師走の札幌大通エリアを盛り上げる、本年最後のｏｎちゃんイベント「ｏｎちゃんパークｉｎまるい三越」が2025年12月20日(土)、21日(日)、丸井今井札幌本店 大通館 9階催事場で開催されます。

onちゃんパークでは大人気の「ガラポンonちゃんくじ」を開催するほか、会場限定デザインの缶バッジやキーホルダーが作れる体験コーナー、ＨＴＢのアナウンサーによる読み聞かせ「onちゃんおはなし隊」が行われます。また、札幌を代表する人気染付作家「黒羽陶工房」黒羽じゅんさんの指導で陶器のチャームにお絵描き体験ができます。ことし全国12会場で実施した「水曜どうでしょうキャラバン2025」の写真展やonちゃんのARフォトスポット、HTBスタッフとのゲーム対決など企画が盛りだくさん。

このonちゃんパークの開催に先行して、12月15日(月)から21日(日)まで「HTBonちゃんアプリ」を使用したスタンプラリーを実施。HTB本社や大通公園のイルミネーション会場などに設置されたスタンプを集めると、「onちゃんパーク」会場で大きなonちゃんぬいぐるみなどのグッズがその場で当たる抽選にご参加いただけます。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

【催事名】

onちゃんパークinまるい三越

【会 期】

2025年12月20日(土)～21日（日)

20日：午前10時30分～午後7時30分

21日：午前10時30分～午後5時

※スタンプラリー開催期間 12月15日(月)～21日(日) ※HTBonちゃんアプリが必要

スタンプラリーの景品引き換え20日(土)午前10時30分～21日(日)午後5時

【会 場】

丸井今井札幌本店 大通館 9階催事場

〒060-8667 北海道札幌市中央区南１条西２丁目

011-205-1151(代表)(午前10時30分～午後7時30分 ※店舗休業日を除く)

◆「ガラポンonちゃんくじ 」

水曜どうでしょうキャラバンや物産展などで大人気となっているHTBのガラポンくじ。onちゃんパークの開催を記念し、景品をonちゃんグッズに特化したガラポンくじとなります。

景品のほとんどが、くじ専用に作られたonちゃんアイテムで、お店では購入することができません。

どれも可愛くて希少価値の高いものばかりです。

■1回600円(税込) 空くじなし

◆「オリジナルチャームを作ろう 黒羽陶工房 染付体験」

北海道の風景と愛らしい動物の姿を描く、札幌を代表する染付作家「黒羽陶工房」黒羽じゅんさんを講師に、筆やクレヨンでチャームに絵や文字を描く体験ができます。完成した陶器は１か月から１か月半後にご自宅へ郵送いたします。

チャームはバッグチャームやブローチとしても利用できます。

■両日 午前11時～午後5時(最終受付午後4時30分)

■体験料(送料込) 1,100円(税込)

※事前予約の必要はございません。当日受付です。

◆onちゃん缶バッジ・キーホルダー製作体験

今回の企画のために作られた特別な図柄のonちゃん缶バッジ・キーホルダーが誕生。

バッジには自身で文字を入れられるほか、色を塗ることもできます。

■缶バッジ １個300円(税込)

■キーホルダー(ミラー付き) 1個500円(税込)

◆読み聞かせ「onちゃんおはなし隊」

ＨＴＢアナウンサーによる紙芝居などの読み聞かせです。

番組でおなじみのアナウンサーが、ｏｎちゃんが主役のオリジナル紙芝居などを披露します。

■12月20日(土) 午前11時～

■12月21日(日) 午前11時～、午後1時～

■観覧無料 (お子様を優先してご案内いたします)

◆onちゃんと冬のおおどおり 「まちめぐりスタンプラリー」

スマートフォンの「HTB onちゃんアプリ」で札幌の大通近辺の5か所をめぐるスタンプラリーが楽しめます。スタンプラリーは12月15日(月)から先行して開催し、5か所すべてのスタンプが集まったら20日、21日にonちゃんパーク会場でゴール。みごとラリーを達成された方は、その場で抽選によりonちゃんのぬいぐるみなど様々な景品がもらえます。

■スタンプラリー 12月15日(月)～21日(日)

■景品交換 12月20日(土)午前10時30分～午後7時30分、21日(日)午前10時30分～午後5時

※上記の指定日時外でスタンプラリーの景品交換をすることはできません。ご注意ください。

スタンプラリー参加にはスマートフォンへ「HTB onちゃんアプリ」のインストールが必要です。

◆onちゃんとあそぼう

onちゃんと体操したり、じゃんけん大会をして遊ぶことができます。

■両日 正午～(約30分間)

◆「水曜どうでしょうキャラバン2025 写真展」

onちゃんパーク会場では、ことし9月～10月にかけて全国12会場で開催した「水曜どうでしょうキャラバン2025」の写真展を開催。楽しんでいるお客様の姿やイベント恒例の集合写真など、希少なショットを各会場ごとにポスターにしました。道内では未開催の番組イベントの様子を知る希少な機会となります。

■観覧無料

そのほか、onちゃんのARフォトスポットやHTBのスタッフと対決して遊ぶ「ブロック崩し」対決など、ミニ企画も盛りだくさんです。