小学生向けに、読解力、表現力を高める知識を満載。『マンガで身につく！　ことわざ辞典』『マンガで身につく！　四字熟語辞典』待望の新版が12月12日に発売

児童書や実用書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『新版 オールカラー マンガで身につく！ ことわざ辞典』（https://amzn.asia/d/81rTvwt） 『新版 オールカラー マンガで身につく！ 四字熟語辞典』（https://amzn.asia/d/ddpuW5b） を12月12日に発売します。

■それぞれ600以上のことわざ、四字熟語などを紹介

1冊あたり、見出し語として200語、関連語含め600以上の、ことわざ、四字熟語、慣用句、故事成語を紹介するとともに、「世界のことわざ」や「中国の故事」などについても解説。中学受験を目指すお子さんの受験対策として、また、読解力、表現力を高めるためにも、知っておきたい知識が満載です。

■充実した紙面

『ことわざ』導入マンガ

一つひとつのことばについて、マンガを入れ、意味、由来、使い方、豆知識などをコンパクトに解説しています。似た意味や反対の意味を持つ言葉を紹介することで、語彙を一気に増やすことができます。

■問題を解いて「ことわざマスター」「四字熟語マスター」を目指そう！

『四字熟語』辞典ページ

欄外に穴埋め式クイズを、章末に見開きのクイズを掲載。クイズを解き進めると、「ことわざ／四字熟語マスター認定証」がゲットできるしくみで、楽しみながら勉強できます。

【紹介している主なことわざ】

『ことわざ』章末クイズ

■あ行(雨降って地固まる、魚心あれば水心など)

■か行(亀の甲より年の功、光陰矢のごとしなど)

■さ行(好きこそものの上手なれ、袖振り合うも多生の縁など)

■た行(月とすっぽん、灯台下暗しなど)

■な行(なせば成る、憎まれっ子世にはばかるなど)

■は行(花より団子、ペンは剣より強しなど)

■ま行(馬子にも衣装、三つ子の魂百までなど)

■や行(藪をつついて蛇を出すなど)

■ら行(ローマは一日にしてならずなど)

■わ行（笑う門には福来たるなど)

【紹介している主な四字熟語】

■あ行(悪戦苦闘、栄枯盛衰、傍目八目など)

■か行(開口一番、空前絶後、厚顔無恥など)

■さ行(才色兼備、頭寒足熱、創意工夫など)

■た行(大安吉日、津津浦浦、同工異曲など)

■な行(内憂外患、二束三文、日進月歩など)

■は行(馬耳東風、不言実行、傍若無人など)

■ま行(満場一致、無我夢中、孟母三遷など)

■や行(唯一無二、優柔不断、勇猛果敢など)

■ら行(竜頭蛇尾、臨機応変、輪廻転生など)

■わ行(和洋折衷)

【監修者紹介】

青山由紀（あおやまゆき）

東京生まれ。私立聖心女子学院初等科教諭、筑波大学附属小学校教諭を経て、現在淑徳大学教授。

主な著書に『こくごの図鑑』（小学館）、『わかる 読める!! 難読漢字大図鑑』（国土社）、『言葉のたから箱』共著（岩崎書店）などがある。

日本国語教育学会常任理事、小学校国語教科書・小学校書写教科書（光村図書）編集委員。

【書籍情報】

『新版 オールカラー マンガで身につく！ ことわざ辞典』

『新版 オールカラー マンガで身につく！ 四字熟語辞典』

監修者：青山由紀

発行：ナツメ社

定価：各1,397円（税込）

仕様：A5判／304ページ／オールカラー

発売日：2025年12月12日

『ことわざ』Amazon ⇒https://amzn.asia/d/81rTvwt

『四字熟語』Amazon ⇒https://amzn.asia/d/ddpuW5b

