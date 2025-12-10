リコーブラックラムズ東京、俳優・高橋光臣さん 2025-26シーズン応援アンバサダー就任のお知らせ

株式会社リコー

この度リコーブラックラムズ東京では、俳優の高橋光臣さんが2025-26シーズン 応援アンバサダーに就任いたしましたことをお知らせします。

大阪府出身で現在世田谷区に在住の高橋光臣さんは、啓光学園高校（現・常翔啓光学園高校）・東洋大学でラグビー部に所属しており、ラグビー経験のある俳優としても知られています。2019年には、ラグビーを題材としたTBS日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』にて、ラグビー部キャプテン・岸和田徹役を熱演され、大きな反響を呼びました。

同じく世田谷区を拠点とし、ラグビーを愛する仲間として共通点を持つ高橋さんとともに、試合会場内外での盛り上げやPR活動など、様々な取り組みを実施してまいります。

応援アンバサダー就任セレモニー開催

12月13日(土)に秩父宮ラグビー場で開催される NTT JAPAN RUBGY LEAGUE ONE 2025-26 第1節 ブラックラムズ東京 vs. 東京サントリーサンゴリアス（13:00キックオフ）の会場に高橋光臣さんが来場し、試合前に「応援アンバサダー就任セレモニー」を実施します。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

※試合詳細はこちら https://blackramstokyo-games.com/gameinfo/2025-26/01/

高橋光臣さん プロフィール

・生年月日：1982年3月10日

・出身地：大阪府出身

・経歴：啓光学園高校（現・常翔啓光学園高校）、東洋大学にてラグビー部に所属。

・趣味：スイーツ作り、健康管理

・特技：殺陣、乗馬

・所属事務所：スターダストプロモーション

・公式HP：https://www.stardust.co.jp/talent/section3/takahashimitsuomi/#arts

コメント

ブラックラムズ東京のアンバサダーとして、ラグビーを愛する全国の皆様と、私が青春を捧げたラグビーを通じて、熱い時間を共にできる事を心より嬉しく思います。

そしてブラックラムズ東京の一員として、これから共にシーズンを戦い抜きます！

どうぞよろしくお願い致します。

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official