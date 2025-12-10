パーソル、WEリーグとWE ACTIONパートナー契約を締結

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（所在地：東京都文京区後楽1丁目4-18 トヨタ東京ビル、チェア：野々村 芳和 以下、WEリーグ）と、“はたらくWell-being”向上による女性スポーツ界および日本スポーツ界の活性化を目的としたWE ACTIONパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

パーソルホールディングスは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、多様なはたらき方や学びの機会の提供を通じてはたらく機会を創出し、一人ひとりの選択肢やはたらく自由を広げ、個人と社会の幸せを広げることを目指しています。このたびはその一環として、日本初の女子プロサッカーリーグであるWEリーグとWE ACTIONパートナー契約を締結。パーソルグループが公益財団法人Well-being for Planet Earth（本社：東京都千代田区、代表理事：石川 善樹）と共同で開発した「はたらくWell-being指標」を用いた調査をWEリーグおよび所属する各クラブにて実施することで、WEリーグに関わる皆様の“はたらくWell-being”に関する調査や分析をおこないます。

本プロジェクトを通じてWEリーグに関わる人々の“はたらくWell-being”の向上を実現し、モチベーション、エンゲージメント、パフォーマンスを高めることを目指します。調査結果をもとに、“はたらくWell-being”向上のためにできることをともに考え、女性アスリート、そしてスポーツ業界ではたらく方々のより良いはたらき方の実現へ向けた取り組みを実施していきます。

■WE ACTIONパートナーとしての今後の取り組み予定

・パーソルグループが実施する“はたらくWell-being”に関するプロジェクトとの協業

・「はたらくWell-being指標」を用いたWEリーグおよび各クラブ関係者の“はたらくWell-being”の調査や分析の実施

・調査結果に基づいた各クラブおよびWEリーグへのヒアリングとフィードバックの実施

・「はたらくWell-being指標」の観測、および変動要因の分析

・“はたらくWell-being”向上および、普及につながるアクションづくりの提案

■WE ACTION パートナーとは

WE ACTIONとは、WEリーグに所属する選手、クラブ、そしてサポートするパートナー企業を始めとする様々な人々が、リーグの理念である「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する。」の実現のために輪となり、私たちみんな（WE）で起こす行動（ACTION）です。WE ACTION パートナーは、その理念の実現をするための共創型社会連携パートナーです。

■パーソルホールディングス株式会社 グループコミュニケーション本部長 村澤 典知のコメント

パーソルグループは、これまでWEリーグの理念に共感し、女子サッカーの発展や女性アスリートの多様な「はたらき方」支援に取り組んできました。このたびWE ACTIONパートナーとして、WEリーグや各クラブの皆さまと協働できることを大変嬉しく思います。

“はたらくWell-being”向上プロジェクトでは、スポーツ業界における“はたらくWell-being”の実態を分析し、すべての関係者がいきいきと力を発揮できる環境づくりを目指します。

我々パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」のビジョンのもと、WEリーグとともに、女性アスリートやスポーツ業界からより良い“はたらく”の未来を切り拓いてまいります。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。