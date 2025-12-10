MyJCBアプリの本人確認で「iPhoneのマイナンバーカード」が利用可能

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、モバイル即時入会サービス（以下、モバ即※）で入会される新規会員様を対象に、MyJCBアプリで「iPhoneのマイナンバーカード」を利用した簡単かつ安全な本人確認を導入しました。モバ即での導入を皮切りに、今後はその他の用途への活用も検討してまいります。

（※）モバ即とは、カードの申し込みから最短5分程度で審査が完了し、カードを受け取る前に、ネットショッピングや店頭で利用できる入会方法。▶詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/numberless/?13235953150100&tk_id=cojp_osmblpsp_lst_2016o_os2162&utm_medium=lst__oss&utm_source=google__oss&utm_term=00074720__oss__mobile&utm_campaign=00074720__oss__mobile&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIs-r9iffLhwMVXhd7Bx1Q2QX4EAAYASAAEgIjwfD_BwE)

MyJCBアプリにおける「iPhoneのマイナンバーカード」を利用した本人確認の概要

モバ即で入会された会員様がMyJCBアプリを利用する場合には、初回ログイン時に本人確認が必要です。「iPhoneのマイナンバーカード」を利用することで、会員様はご自身の写真の撮影や本人確認書類の読み取りをする必要なく、より簡単・便利・安全に本人確認を実施いただけます（※）。

～「iPhoneのマイナンバーカード」での本人確認手順～

「iPhoneのマイナンバーカード」を利用して本人確認をする際、会員様は「Appleウォレットで本人確認」ボタンをタップし、開示する情報を事前確認することが可能です。その情報は会員様がFace IDまたはTouch IDで認証された後に共有されるため、簡単かつ安全です。

（※）最新版（v3.8.1以降）のMyJCBアプリのダウンロードが必要。

株式会社野村総合研究所（代表取締役 社長：柳澤 花芽）が提供する本人確認サービス「e-NINSHO」を利用。

MyJCBアプリについて

MyJCBは、ご利用金額やポイント残高の確認、安全・安心をサポートするメール配信など、JCBカード会員専用のWEBサービスです。お持ちのスマートフォンで使えるMyJCBアプリもご用意しています。

ID・パスワード入力の要らない簡単ログイン、直近のカードご利用状況をグラフで表示、もしもの時に安心な不正使用検知に関するPUSH通知など、MyJCBアプリならではの機能があり、さらに便利に利用できます。

▶MyJCBアプリの詳細・アプリダウンロードはこちら(https://www.jcb.co.jp/myjcb/app/index.html)

＜「iPhoneのマイナンバーカード」のセキュリティとプライバシー＞

Apple製品は、ユーザーが自分の情報を自分でコントロールでき、プライバシーを守るように設計されています。Appleウォレットの身分証明書は、モバイル身分証明書を追加して使うための安全な方法を提供すると同時に、物理的な身分証明書では実現できないセキュリティとプライバシーのメリットをユーザーに提供します。ユーザーは、どの情報が開示されるかを毎回確認することができ、その情報は Face ID または Touch ID で認証した後に共有されます。ユーザーがいつ、どこで、どのような情報を開示したかなど、提示に関する情報は暗号化され、ユーザーのデバイス上にのみ保存されます。ユーザーがいつ、どこで情報を共有したのかをAppleが知ることはありません。

Appleウォレットの身分証明書は、消費者のプライバシー保護に関する明確なガイドラインを定めているISO 18013-5シリーズおよびISO 23220シリーズの規格に対応しています。

「iPhoneのマイナンバーカード」の詳細及びAppleウォレットに追加する方法については、Appleのホームページ (https://www.apple.com/jp/wallet/#identity_cards）をご覧ください。

※Apple、Appleウォレット、Face ID、Touch ID、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1300-700a48ccb026880f4604a8e08147f3da.pdf