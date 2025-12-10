GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品　「トゥンクトゥンク」がいっぱい！オフィスや学校で使える文具からアパレルまで、全11アイテムが登場

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称:２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として、新商品11種類を2025年12月17日（水）より発売します。

今回の新商品は、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクターである「トゥンクトゥンク」の愛らしい表情や存在感を存分に楽しめるラインナップとなっています。学校やオフィスで活躍するステーショナリー、コレクションアイテムとして人気の缶バッジやアクリルキーホルダー、そして親子でのリンクコーデも楽しめるサイズ展開豊富なTシャツなど、子どもから大人まで日常のあらゆるシーンで「トゥンクトゥンク」を身近に感じていただけるアイテムが揃いました。

来る2027年の開催に向け、「トゥンクトゥンク」と一緒にワクワクする毎日をお過ごしください。

新商品ラインナップについて

■商品情報

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク A4クリアファイル

価格 ：495円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク スクエアメモ帳

価格 ：550円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク アクリルマスコット付ボールペン

価格 ：880円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク アクリルマスコット付シャープペン

価格 ：880円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー

価格 ：660円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク ステッカーS

価格 ：550円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク ミニタオル

価格 ：660円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク 巾着

価格 ：1,100円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク 缶バッジ

価格 ：440円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク Tシャツ 白／黒（S、M、L、XL）

価格 ：3,740円（税込）

商品名：EXPO2027 トゥンクトゥンク Tシャツ 白／黒 こども (110cm、130cm)

価格 ：3,300円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 :GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス :A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 :1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト :https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」