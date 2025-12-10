明大生主催、市民参加型SDGs映画祭で「国際平和都市千代田区宣言」を共に実現

学校法人明治大学

明治大学商学部の所康弘ゼミナールおよび「特別テーマ実践科目」履修生は、2026年1月17日（土）に、ラテンアメリカ・カリブ地域の社会・環境・文化をテーマとする市民参加型映画祭「第3回 Latin American and Caribbean Films for “Future”」を開催いたします。本映画祭は、学生が主体となって企画・運営し、「国際平和都市千代田区宣言」の理念に基づき、区民・学生・一般市民がともにSDGsを学ぶ場を創出することを目的としています。

当日は、駐日キューバ共和国大使館の文化担当官ならびに外務省中南米局中米カリブ課より挨拶スピーチも予定しております。

映画祭の目的と特色

本映画祭は、ラテンアメリカ・カリブ地域の映画を通じ、その地域の社会課題・歴史・文化の多様性に触れる機会を提供するものです。各作品はSDGsの理念と密接に関連しており、上映後の学びや対話を通じて、グローバルな課題解決への新たな視点を参加者に届けます。

本年度は、環境保全、教育と社会格差など、同地域が直面する重要なテーマを扱う以下の3作品を上映いたします。

上映作品一覧

1. 『ミツバチに何が起きたのか？』

（77分／メキシコ／2018年）※スペイン語、日本語字幕

SDGs目標15：陸の豊かさも守ろう

2. 『湖の娘』

（87分／ペルー／2015年）※スペイン語、日本語字幕

SDGs目標15：陸の豊かさも守ろう

3. 『ビヘイビア』

（108分／キューバ／2014年）※スペイン語、日本語字幕

SDGs目標4：質の高い教育をみんなに・ジェンダー平等

開催概要

開催日：2026年1月17日（土）

会 場：明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント1階 グローバルホール

対 象：学生・留学生、千代田区民、一般市民

参加費：無料（事前申込不要）

※各回170名まで（先着順）

上映スケジュール

10:00 開場

10:30～ 『ミツバチに何が起きたのか？』（メキシコ）

13:00～ 『湖の娘』（ペルー）

15:00～ 『ビヘイビア』（キューバ）

17:10 閉会予定

同時開催イベント：子ども向けワークショップ

「ラテンのリズムでまだ見ぬ世界へ！みんなでぼうけん ラテンアメリカ多文化ツアー」

明大生および土浦日本大学中等教育学校の生徒（約30名）が運営し、小学生を中心とした子どもたちにラテンアメリカ文化を体験的に紹介します。

時間：13:00～15:00

場所：グローバルフロント1階 多目的室

主催・後援

主催： 明治大学商学部 所康弘ゼミナール／特別テーマ実践科目

後援： 外務省、駐日メキシコ合衆国大使館、駐日キューバ共和国大使館、駐日ペルー共和国大使館、千代田区

主催者コメント

本映画祭を通じて、ラテンアメリカ・カリブ地域の多様な文化・社会課題への理解が深まり、SDGsの実現に向けた新しい発見や協働の機会が生まれることを期待しています。

皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げます。