Ridgelinez、お客様のマーケティング活動を人の価値観分析×AIエージェントで高速化・高度化するサービスを提供開始

Ridgelinez株式会社（以下Ridgelinez）は、独自のフレームワークにより人の価値観をモデル化し、お客様企業の独自性（アイデンティティ）やマーケティングの専門知識を学習したAIエージェント群を活用することで、お客様のマーケティング戦略の策定から施策立案、実行、評価までを支援するサービスを、2025年12月10日から提供開始しました。本サービスにより、お客様のマーケティング活動の高速化・高度化に貢献します。

図：サービス全体像

近年の急速な顧客ニーズの多様化や市場変化に対し、多くの企業では、従来のマーケティング手法に依存しているのが現状です。しかし、それらの手法は顧客属性や購買実績といった表層的なデータに基づくため、顧客理解が画一的かつ断片的にとどまってしまうことが課題となっていました。また、マーケティング施策の立案から実行、効果検証までのプロセスが複雑となり、その結果、仕組みの標準化やナレッジ共有が追いつかず、個人のスキルや経験に依存する属人化が進行しています。これにより、迅速な意思決定と実行が困難になり、機会損失につながるという状況が生じています。

本サービスの特長

本サービスは、エンドユーザーの価値観をモデル化し、お客様企業の独自性やマーケティングの専門知識を学習したAIエージェント群を活用し、お客様のマーケティング戦略の策定から施策立案、実行、評価までを一貫して高速化・高度化します。

１．人の価値観に基づく深いエンドユーザー理解の実現とマーケティング戦略の策定

RidgelinezがHuman & Values Lab.(R)(https://www.ridgelinez.com/aboutus/hx/hx-exhibition/)を通じて開発した、人の価値観を分析する独自のフレームワークに基づき実施するアンケート調査と、顧客接点データを組み合わせることで、エンドユーザーの価値観と行動特性をモデル化します。これにより、エンドユーザーの嗜好や行動の目的といった価値観を表す深層情報を捕捉し、顧客理解の深化を実現します。また、それと並行し、Ridgelinezのコンサルティングチームが、価値観モデルを生かしたマーケティング戦略を策定します。

２．AIエージェント群を活用したマーケティング業務の高度化

お客様企業の独自性を学習したAIエージェントや、ブランドの一貫性を担保するAIエージェントをRidgelinezが開発し、データ駆動型の意思決定を実現します。これにより、エンドユーザーの深層心理や行動動機を捉え、お客様企業の強みを生かしたプロダクトやプロモーション、キャンペーン、イベントといった多様なマーケティング施策を短期間で創出します。

さらに、Ridgelinezが独自にリサーチした市場予測や分析データなどの専門知識を学習したAIエージェントが、エンドユーザーの価値観や行動特性データをもとに、施策の評価やブラッシュアップを実施します。これらの工程においてAIエージェント群が人と協働することで、属人化や業務のサイロ化を解消し、マーケティング業務全体の高度化を図ります。

３．デジタルツイン環境によるテストマーケティングの高速化

ブラッシュアップされた施策は、実際の市場を再現したデジタルツイン環境において、AIエージェントにより仮想顧客の反応を繰り返し検証し、精度を高めることができます。これにより、従来は数か月から半年程度を要していたMROI評価（注1）などの効果検証期間を数週間程度に短縮でき、圧倒的に短いサイクルでのバーチャルテストマーケティングを実現することで、迅速な意思決定や施策改善を可能にします。

Ridgelinezは、本サービスを通じて、深い顧客理解に基づく人起点で、お客様のCX/マーケティング活動を高速化・高度化することを目指します。

注釈

注1 MROI（Marketing Return on Investment）：マーケティング活動における投資とその投資から得られる収益の関係を示す指標

