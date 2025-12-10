一般財団法人BOATRACE振興会

BOATRACE振興会（港区六本木）は、新しい未来のテレビ「ABEMA」の「BOATRACEチャンネル」にて、SG第40回グランプリの特別番組として「SGグランプリ開幕SP MATSURIだワッショイ！-ボートレース頂上決戦-」を2025年12月16日（火）の19時から21時まで2時間にわたって生放送することを決定いたしました。

SGグランプリ開幕SP MATSURIだワッショイ！-ボートレース頂上決戦- ：注目ポイント

当番組は、2025年のボートレーサーNo.1を決める「SG第40回グランプリ」を秋元康プロデュースの昭和歌謡&ポップスグループMATSURIの6人（渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹）が盛り上げます！

スタジオでは、「SG第40回グランプリ」のレース予想をはじめ、グランプリにちなんだ「No.1」の称号をかけたバトルに挑みます！

見どころ１. VTR：グランプリ有力選手・茅原悠紀の“素顔”に迫る潜入ロケ

VTRでは、賞金獲得ランキング１位 (11月30日チャレンジカップ終了時点)でグランプリに出場予定のゴールデンレーサー茅原悠紀選手がABEMA初登場！ ABEMAのレギュラー番組『波乗りSPLASH CAFE』にも出演中のMATSURI小野寺翼と解説者でお笑いコンビ・LLRの福田恵悟が茅原選手の別荘に潜入します！サウナやプールをはじめとした茅原選手の遊び心に溢れたこだわりの空間は必見です！さらに、茅原選手から語られる栄光と挫折、そして今年のグランプリにかける想いとは！？インタビューもお見逃しなく！

見どころ２. VTR：大阪×ボートレース住之江を“1日で満喫”！ 魅力紹介ロケ

番組では、グランプリの開催地であるボートレース住之江を紹介！大阪観光をしながら、ボートレース住之江のナイターレースを楽しむ旅のプランを紹介！さらに、レース予想の参考になるポイントを紹介します！

見どころ３.： ボートレース住之江の現地から生中継

今年のグランプリはなんと現地の様子を生中継でお届け！グランプリ初日の熱狂あふれるボートレース住之江にも目が離せません！

2025年の年末を彩る豪華なメンバーたちの熱き闘いをご注目ください！

BOATRACE振興会では、今後も「ABEMA」の「BOATRACEチャンネル」にて、ボートレースファンのみならず、初心者の方でもお楽しみいただけるコンテンツをお届けして参ります。

■番組概要

番組名 ： SGグランプリ開幕SP MATSURIだワッショイ！-ボートレース頂上決戦-

放送日時：12月16日（火）19時～21時（生放送）

出演者：

<スタジオ>

MATSURI（渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹）、

LLR福田恵悟（解説)、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）

<中継>

スパローズ森田（解説）、瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

<VTR>

茅原悠紀（ボートレーサー）、長谷川雅和(ボートレーサー)、村岡賢人(ボートレーサー)

放送チャンネル：BOATRACEチャンネル、ABEMA SPECIAL 2チャンネル

番組URL： https://abema.tv/channels/boatrace/slots/97sEsnht9uqoY3

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25 チャンネルを24 時間365 日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080 円（税込）の「ABEMA プレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580 円（税込）の「広告つきABEMA プレミアム」では「ABEMA プレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024 年10 月時点、自社調べ（C）AbemaTV, Inc.

