プチバトー公式LINEでつくる“オリジナルノルディック柄”ホリデーグリーティングカードが登場
株式会社プチバトージャパン
詳細ページ：https://www.petit-bateau.co.jp/pages/greeting-card2025
- 画面上から落ちてくるノルディック柄アイコンを左右に動かし、好きな配置に並べてデザイン。
- カードが完成したらメッセージを入力し、そのままLINEで家族や友人へ送信できます。
PETIT BATEAUについて
プチバトー・カスタマーセンター
プチバトーは、公式LINE上で楽しめるホリデー限定コンテンツ「オリジナルノルディック柄 ホリデーグリーティングカードメーカー」を公開いたしました。
本コンテンツでは、ゲーム感覚で落ちてくるイラストを自由に組み合わせながら、自分だけのノルディック柄メッセージカードをデザインできます。完成したカードにはメッセージを添えて、そのままLINEで大切な人へ贈れます。家族や友人とのあたたかなやりとりを楽しんでいただける、無料のデジタルコンテンツです。
カード作成ページ（LINE）：https://liff.line.me/1656930879-k5j73oLP
■操作手順
1893年の創業以来、「確かな技術」に裏付けられた「やさしい着心地」と「洗練されたデザイン」で、子どもから大人まで支持され続けるフランスの国民的ブランドです。ライフスタイルに寄り添うプチバトーのアイテムは、あらゆる世代に愛されています。
【読者の方のお問い合わせ】
Tel: 0120-190-770