都内最大級の地チーズイベント「北海道地チーズ博2026」開催決定！北海道地チーズと、はじまる、いい毎日。～北海道地チーズがもたらす、小さなきっかけで変わる毎日を体験～

ホクレン農業協同組合連合会

ホクレン農業協同組合連合会（北海道札幌市中央区、以下ホクレン）は、北海道地チーズの魅力を発信するイベント 『北海道地チーズ博』 を、2026年2月12日（木）から2月15日（日）まで東京都渋谷区の表参道ヒルズB3Fスペース オーにて開催いたします。

『北海道地チーズ博2026』のテーマは 「北海道地チーズと、はじまる、いい毎日。」。

北海道地チーズを単なる食材としてではなく、暮らしをより豊かで、楽しく、上質なものへと変える“きっかけ”として位置づけ、来場者に新しいライフスタイルを提案します。北海道地チーズがもたらす「ライフスタイルの変化」や「新しい日常のはじまり」に焦点を当て、「いつもの朝が、特別な朝になる」「ひとりの時間が、贅沢な時間になる」「仲間との集いが、忘れられない時間になる」といったシーンを提案。北海道地チーズをきっかけに始まる“新しい毎日”を発見し、それを“はじめる”ためのヒントに満ちた場を提供します。

『北海道地チーズ博』は、2019年に初開催され、2026年の開催で8回目となり、約50社300種の北海道地チーズと出会える都内最大級の地チーズイベントとなります。

【北海道地チーズとは？】

先人が築いた伝統と新たに挑戦する作り手達の創意工夫、風土を生かした製法で、多様に進化してきた北海道のナチュラルチーズ。世界的にも評価を受け、進化する。それが“北海道地チーズ”です。

■主なコンテンツ

【北海道地チーズマーケット】

北海道ならではの気候風土により育まれた個性豊かな北海道地チーズを製造する工房・メーカー約50社が直接販売。味わいやすいおすすめの食べ方など、生産者に直接聞きながら購入することができます。

【大人気企画「セレクト5」が今年も開催（500円税込）】

「フレッシュ・ソフト」「ハード・セミハード」「青カビ」「白カビ」「パスタフィラータ」といったカテゴリーに分けられた約50種類の北海道地チーズの中からお好みの５種を選んでいただき、ワンコインで食べ比べが楽しめる、毎年大好評の企画です。

また、北海道地チーズ博2026の開催に合わせてMILK LAND HOKKAIDO → TOKYO では「セレクト5」にちなんだプレイベントを開催予定。

【北海道地チーズを使った会場限定メニューを販売】

北海道地チーズと人気ショップがコラボした会場限定のスペシャルメニューが登場します。

【北海道地チーズとのペアリングドリンク体験】

北海道産ワインをはじめ、クラフトビールや日本酒など、北海道地チーズによく合うドリンクを提供します。

【ステージコンテンツ】

北海道地チーズをより身近に楽しむヒントが詰まったステージコンテンツを開催します。

■開催概要

・イベント名：北海道地チーズ博 2026

・開催期間 ：2026年2月12日(木)～2月15日(日)

・開催時間 ：11:00～20:00

※初日13:00～20:00、最終日11:00～18:00

・開催場所 ：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー

（東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号 表参道ヒルズ 本館B3F）

・入場料 ：無料

・主催 ：ホクレン農業協同組合連合会

・後援 ：独立行政法人農畜産業振興機構（令和7年度国産チーズ競争力強化支援対策事業）、北海道

・協力 ：北海道牛乳普及協会

・公式サイト：https://jicheese.com/

・公式Instagram：hokkaido_jicheese(https://www.instagram.com/hokkaido_jicheese/)