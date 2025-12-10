近藤健介選手率いる「チーム天城」、全員集合！『チーム天城トークショー 2025 -福岡遠征-』の独占ライブ配信が決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、プロ野球選手として第一線で活躍中の近藤健介選手が毎年1月に鹿児島県徳之島・天城町で実施している合同自主トレーニングチーム、「チーム天城」が2025年12月11日（木）に福岡県で開催する『チーム天城 トークショー 2025 -福岡遠征-』を独占ライブ配信（一部無料）することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、2025年1月より、「チーム天城」と初の共創プロジェクト『チーム天城 × 17LIVE ～野球の未来へ架け橋を～』として、鹿児島県徳之島・天城町で実施された合同自主トレーニングに密着し、トレーニング風景や練習後のオフの様子など、普段は見ることができないプロ野球選手の“強さの秘訣”や“素”の部分を独占でリアルタイムにお届けしました。配信中に贈られたギフティングや、グッズ販売による収益の一部は、トレーニング実施場所の地方自治体や、野球関連の団体へ寄付を行い、これからの野球界の発展のために尽力していきたいという想いのもと、野球界の未来に貢献するためのプロジェクトとして実施いたしました。

以降、「17LIVE」では、“野球って17（いいな）”というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてより多くの野球に関連したコミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献したいという思いのもと、独立リーグに所属する現役プロ野球選手によるライブ配信や、1イニングで勝敗が決まる新たな野球イベント「THREE GONG.」への協賛およびライブ配信など、多様なプロジェクトに取り組んでいます。

今回ライブ配信が決定した『チーム天城 トークショー 2025 -福岡遠征-』は、1部および2部として行われるトークショー部分は、「17LIVE」アプリ内通貨であるベイビーコインのご購入によって視聴が可能になる有料配信（料金： 6,000ベイビーコイン＝約3,000円相当）となっており、同日17時からは、「17LIVE」でしか見ることができない『裏側配信』として無料ライブ配信でお届けいたします。トークショーで語り尽くせなかったエピソードや、裏側ならではの選手の皆さんのオフの表情をリアルタイムでお楽しみいただけます。

「チーム天城」に参加する全ての選手が集結する、見どころ満載の「トークショー」配信に、ぜひご注目ください。

本配信の概要は、以下の通りです。

【配信日時および内容（予定）】

2025年12月11日(木)

・（有料）1部： 14:00 配信開始

・（無料）裏側配信： 17:00 配信開始

・（有料）2部： 19:00 配信開始

※配信時間は進行状況により前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【出演選手（予定、敬称略）】

近藤健介／藤岡裕大／西川龍馬／石川亮／渡邉諒／大盛穂／平沼翔太／森敬斗

■ライブ配信アカウント

チーム天城_Official https://17.live/ja/profile/r/28669297

■視聴方法：

トークショー（1部、2部／有料）

＜17LIVE プレミアム配信＞

上記アカウントから視聴開始する際に、必要なアプリ内通貨（6,000ベイビーコイン＝約3,000円相当）がリクエストされます。ベイビーコインをご購入後、視聴ルームに入室ください。なお、1部・2部の配信を両方視聴いただく場合は、それぞれの配信で、6,000ベイビーコインが必要となります。

※17:00スタート予定の「裏側配信」は無料にてご視聴いただけます。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw