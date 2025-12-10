HBC 北海道放送『あぐり王国北海道 NEXT』番組オリジナル日本酒 2025 販売開始ラベルデザインは視聴者の投票で決定!

北海道放送株式会社

HBC北海道放送のテレビ番組「あぐり王国北海道NEXT」(毎週土曜午後5時~)では、今年も番組オリジナル日本酒を作ります。予約受付を開始し、発送は12月22日(月)からの予定です。



2023年に番組の15周年を記念して作った初めてのオリジナル日本酒は、おかげさまで想像を大きく上回る人気と売れゆきとなり、以来、視聴者のみなさまからは年末年始の定番として期待が寄せられています。ご協力いただくのは、地元の素材にこだわり、北海道から世界に通用する日本酒(地酒)造りに挑戦する上川大雪酒造さん。

北海道の酒米にこだわった「純米大吟醸」 と「特別純米」の2種類の「2本セット」です。すべて本数限定販売となります。

今年もオリジナルラベルを描いていただいたのは、北海道・音更町在住の漫画家・横山裕二先生(食の王国・十勝で農園を作るべく奮闘中の自身の生活を描いた漫画「十勝ひとりぼっち農園」が週刊少年サンデーで連載中)。今回は横山先生オリジナルの4種類のデザインの中から、SNSによる視聴者投票で選ばれた2種類をラベルに採用。あぐり王国と視聴者の皆さんとで作り上げたオリジナルラベルをぜひ、お手元でお確かめください。

お米の旨味を引き出すことで生まれるすっきりとした味わいのあぐり王国オリジナル日本酒は、ネット通販サイト「HBCショップ」だけでの限定販売です。年末年始の発送に間に合うように「HBCショップ」HPでご確認の上、お早めにお買い求めください。

商品情報

《商品情報 》 あぐり王国オリジナル日本酒2025 2本セット

「2本セット(純米大吟醸720ml 1本 & 特別純米720ml 1本 )

8,390円(税込・道内送料込み) ※

《製造者 》 上川大雪酒造(碧雲蔵)

《アルコール分》 16%

《 販 売 ・ 発 送 》 ネット通販サイト HBCショップ限定 https://www.hbcshop.jp/

予約受付中。12月22日(月)より発送開始予定。

12月21日(日)までの注文で年内発送。

※上記価格は道内への送料が含まれています。道外への発送は別途1,100円。(税込)

沖縄県・離島へは追加送料が発生。

←HBC ショップ

ネット予約 QR コード

◇20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。この商品はお酒ですので20歳未満の方はお求めになれません。

◇妊娠中や授乳期の飲酒はお控えください。お酒は楽しく適量で。

◇ストップ!飲酒運転。飲んだあとはリサイクル。

【お問い合わせ先】

HBC北海道放送 メディア戦略局 ライツ・コンテンツ部

電話:011-232-5858

