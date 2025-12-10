【IDEATECH、マジセミ主催セミナーに登壇｜12月16日】生成AIで変わる検索・広告・営業の未来を読み解く「2026年、BtoBマーケティング大予測」カンファレンスに登壇

株式会社IDEATECH

ファクトに基づいたコンテンツ開発とマーケティング支援を行う、株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、マジセミ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：寺田 雄一）主催のオンラインセミナー「2026年、BtoBマーケティング大予測 ～生成AIで変わる検索・広告・営業・Web・体験。顧客接点とオペレーションの未来を読む12の予測～」に登壇いたします。

セミナーお申し込みはこちら：https://majisemi.com/e/c/maco-20251216/M2J

◼️IDEATECH登壇内容｜15:15～15:40｜【独自調査も公開】検索から「AIの推薦」へ。BtoB商材を選ばせるマーケティング×PR

生成AIを入り口にBtoB商材を探す担当者が増えています。これからは「検索して調べる」のではなく、「まずAIに聞き、その答えをもとに候補を決める」流れが一般的になっていきます。

本セッションでは、AIに自社商材を推薦させる状態をどう作るかを、BtoBマーケティング全体の設計と結びつけて解説します。独自調査の結果をもとに、「AIと人間のどちらから見ても信頼できる情報」をどう用意するかに焦点を当て、調査レポートやプレスリリースなどのデジタルPRを、リード獲得・商談創出とつなげる具体的な方法をお伝えします。



◼️本セミナーについて

生成AIがもたらすBtoBマーケの構造変化

生成AIの普及により、BtoBの情報収集・比較・意思決定プロセスは大きな転換点を迎えています。ユーザーがAIアシスタントを活用する機会が増えることで、検索・広告・Webサイトを取り巻く環境にも新たな最適化の視点が必要になりつつあります。また、営業プロセスの高度化やWeb運用の仕組み化、体験型コンテンツの重要性など、マーケティングと営業の多くの領域で変化が進んでいます。

変わる環境に、企業はどう対応すべきか

このような状況の中で、企業は「2026年にどのような変化が訪れるのか？」「検索や広告、営業、Webなどの取り組みを、これらの変化にどう対応させていくべきか？」「AIをどのように取り入れ、より良い顧客接点やオペレーションにつなげられるのか？」といった課題に直面しています。

12の予測から“2026年の勝ち筋”を導く

本イベントでは、検索・広告・営業・Web・体験設計・オペレーションといった主要領域を横断し、生成AI時代に押さえるべき12の視点を専門家が解説します。環境変化を前向きに捉えつつ、自社の強みを生かして“2026年の勝ち筋”を描くための実践的なヒントをお届けします。

■こんな方におすすめ

■概要

- リード獲得やナーチャリングなど、日々のマーケティング施策を担うご担当者様- リード獲得から商談化・受注までのプロセスを最適化したい営業・インサイドセールスの方- 全社の売上向上や来期の戦略立案を担うマーケティング責任者・経営企画・事業推進の方定員[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/501_1_8fa02b0c790d2fdcb8704c93c54cb31b.jpg?v=202512100157 ]

◼️IDEATECH登壇者

株式会社IDEATECH 取締役 競 仁志

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。海外企業の日本市場進出支援を行う。2020年より株式会社IDEATECH（旧：ベイニッチ）の取締役へと就任。リサーチデータマーケティング「リサピー」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。企画立案数は3,000以上、累計担当企業社数は300社以上を実施。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現。

セミナーお申し込みはこちら：https://majisemi.com/e/c/maco-20251216/M2J

■リサーチマーケティングで事業を成長させる『リサピー(R)︎』

リサーチマーケティング『リサピー(R)︎』は、アンケート調査により世の中の声を裏付けとして取り、そのリサーチコンテンツをプレスリリースやホワイトペーパー、メルマガコンテンツ、営業資料、Webサイトなどに活用し、マーケティングを加速させるサービスです。企画決定から20営業日の納品で、スピーディーに事業を推進します。

『リサピー(R)︎』5周年記念サイト：https://ideatech.jp/service/research-pr/5th-anniversary

『リサピー(R)︎』公式サイト｜https://ideatech.jp/service/research-pr

『リサピー(R)︎』公式note｜https://note.com/research_pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス

・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス

２.IDEAマーケティング事業

３.IDEAデザイン事業

４.IDEAセールス事業

５.PR戦略コンサルティングサービス

URL ：https://ideatech.jp



