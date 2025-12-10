TENTIAL、疲労回復パジャマBAKUNEシリーズ新素材を採用した最新作「BAKUNE メリノウール」が登場

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、12月10日（水）より累計販売150万セット※を突破した疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズから、新素材を採用した最新作「BAKUNE メリノウール」を発売いたします。

「BAKUNE メリノウール」は、18.5マイクロンのスーパーファインウールを使用し、肌触りを追求しました。一般的にメリノウールは洗濯後に肌への刺激を感じやすくなることがあるという課題があります。さらに、メリノウールの優しい肌触りの生地特性に対し、これまで使用していたBAKUNEシリーズの特徴である身体から発せられる遠赤外線を吸収し、肌へと輻射し疲労回復をサポートする特殊機能繊維SELFLAME(R)は、ポリエステルが主体のため、その風合いを活かしきれないという側面がありました。そこで、メリノウールの生地特性に馴染む「ナイロンSELFLAME(R)」を新たに開発・採用し、表面にメリノウール、肌面にナイロンSELFLAME(R)を組み合わせた2層構造で、メリノウールならではの機能や肌触りとBAKUNE本来が持つ機能を両立させた一着が誕生しました。

また、寒さ対策として暖房・厚手の布団の使用や重ね着を行う冬は、温度だけでなく、湿度の管理も重要です。湿度が必要以上に高まると「蒸れ」が発生し、不快感による中途覚醒や、かいた汗を放置することで急激に冷え、「寝冷え」の原因にもなります。この睡眠時の「蒸れ」に対し、メリノウールの持つ高い吸湿性・放湿性が、快適な睡眠環境をサポートします。

TENTIALでは今後も、今回の“肌触りを追求した新素材”の開発を皮切りに、より多くの方のコンディショニングをサポートできるよう、製品ラインナップの拡充を進めてまいります。

※150万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（300万枚販売実績）、累計販売数は2025年8月時点

※テンシャルでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています

BAKUNE メリノウール 上下セット

一般医療機器

【製品コンセプト／開発背景】

肌触りの良さを追求し、新素材のメリノウールを採用しました。吸湿性、放湿性、消臭性に優れ、暖房の効いた室内や夏場の暑さによるベタつきが気になる季節など、通年快適に着用できます。さらに、新たに開発したナイロンSELFLAME(R)を使用することで、BAKUNEの機能はそのままで、メリノウールの持つ優しい肌触りや機能が生かされた1着となりました。

【製品仕様】

製品名：BAKUNE メリノウール

カラー： ブラック/グレージュ/ダークグレー

サイズ ：XS/S/M/L/XL/2XL

素材 ： 毛68％、ナイロン31％、ポリウレタン1％

価格：37,840円（税込）

発売日 ： 2025年12月10日（水）

販売場所：TENTIAL公式サイト、主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

【TENTIAL公式ECサイト】

https://tential.jp/

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/330_1_f3b856b5bf0493ff392ab22b2bba8438.jpg?v=202512100457 ]







