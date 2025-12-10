扇町ナイトミュージアム vol.3『海洋堂フィギュア展～立体造形の世界～』2026年1月3日（土）より開催！

株式会社シアターワークショップ

この度、株式会社シアターワークショップ（本社：東京都渋谷区）は、運営している扇町ミュージアムキューブ（所在地：大阪府大阪市）にて、特別展示企画『扇町ナイトミュージアム』 の第3弾として、『海洋堂フィギュア展～立体造形の世界～』を2026年1月3日（土）より開催いたします。

本展は扇町ミュージアムキューブが、大阪のカルチャーの魅力を発信することを目的に、大阪に本社を構える海洋堂とそのフィギュア作品をご紹介するものです。

また、新進気鋭のフィギュア作家による『すごいぞ！立体造形展』も同時開催いたします。

森羅万象を立体化してきた日本を代表するフィギュアメーカー

海洋堂のものづくりを体感！

日本におけるフィギュアメーカーのパイオニアとして、その高い技術から国内外問わず評価を得ている海洋堂。「創るモノは夜空にきらめく星の数ほど無限にある」をキャッチコピーに、コミックやアニメキャラクターなどをはじめ古今東西あらゆるものをカタチにしてきました。

本展では、海洋堂が誇る凄腕クリエイター、BOME氏、松村しのぶ氏、山口勝久氏、古田悟郎氏らのフィギュアを公開。

また、海洋堂のものづくりを体験できる機会として『塗装ワークショップ』『古田悟郎スペシャルワークショップ』などのイベントも実施を予定しております。

フィギュアの魅力やものづくりの楽しさに触れてください。

扇町ナイトミュージアム vol.3 海洋堂フィギュア展～立体造形の世界～

BOME / 鬼娘 (C)うたたねひろゆき松村しのぶ / チョコエッグ日本の動物コレクション松村しのぶ / ティラノサウルス（ズデニェク・ブリアン版）古田悟郎 / 伊藤若冲 南天雄鶏図

【会期】 2026年1月3日（土）～2月1日（日）

昼の部▶13：00 - 17：30（最終入場 17：00）

夜の部▶18：00 - 21：30（最終入場 21：00）

【料金】 一般：1,000円 高校生以下・障がい者：800円 小学生以下：無料

【チケット】 https://x.gd/YtUhY0(https://x.gd/YtUhY0) （Pコード 995-820） ※当日券は会場にて販売いたします

【会場】 扇町ミュージアムキューブ CUBE02

【特設サイト】 https://night.omcube.jp/(https://night.omcube.jp/)

海洋堂のものづくりを体験できる『塗装ワークショップ』『古田悟郎スペシャルワークショップ』などのイベント詳細は、特設サイトにて順次公開いたします。

同時開催：『すごいぞ！立体造形展』

フィギュア造形の最前線を走る5名の作家の作品を展示する特別企画展『すごいぞ！立体造形展』も同時開催。テーマは神秘的なクリーチャー、幻想のビーストや古代のプレヒストリックアニマルなど多種多様。オリジナリティー豊かな表現で作り出された立体造形のパワーを、肌で感じることができます。（企画制作：株式会社グリューツィラボ）

『海洋堂フィギュア展～立体造形の世界～』のチケットで本展も入場いただけますので、ぜひあわせてお楽しみください。

扇町ナイトミュージアム vol.3.5 すごいぞ！立体造形展

【会期】 2026年1月3日（土）～2月1日（日）

昼の部▶13：00 - 17：30（最終入場 17：00）

夜の部▶18：00 - 21：30（最終入場 21：00）

【入場】 『海洋堂フィギュア展～立体造形の世界～』のチケットでご入場いただけます。

【会場】 扇町ミュージアムキューブ CUBE06/07/08

次回告知 扇町ナイトミュージアム vol.4

マッグガーデン 異世界マンガ展『異世界もの/の世界/展』

詳細は近日公開予定

【会期】2026年2月20日（金）～3月8日（日）

【特設サイト】 https://night.omcube.jp/(https://night.omcube.jp/)

※内容は予告なく変更となる場合がございます。詳細・最新情報は特設サイトをご覧ください。

『扇町ナイトミュージアム』とは

ロゴデザイン：黒田武志（sandscape）

『扇町ナイトミュージアム』は扇町ミュージアムキューブが主催する特別展示企画で、令和7年度「大阪府ナイトカルチャー発掘・創出事業補助金」補助対象事業として実施するものです。

大阪に縁のあるポップカルチャーから伝統文化まで、4種の日本文化を取り上げ、その多様性を感じられる内容となっています。

扇町ミュージアムキューブは、誰にでも開かれた次世代のアート発信拠点を目指し、本展示を通じ、様々な日本文化の魅力を国内外に向け発信してまいります。

お問い合わせ先 扇町ミュージアムキューブ

TEL：06-6766-4166 MAIL：info@omcube.jp 受付時間 10:00～19:00

▶会場：扇町ミュージアムキューブ CUBE02

公式サイト ： https://omcube.jp/(https://omcube.jp/)

〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町6-26

▶アクセス

大阪メトロ堺筋線「扇町」駅（5番出口）から徒歩3分

JR環状線「天満」駅から徒歩7分

JR「大阪」駅から徒歩15分

扇町ミュージアムキューブ

扇町ミュージアムキューブは「ART for ALL ～すべての人々に多様なアートを～」をコンセプトとして、2023年10月にオープンしました。

250席、100席、50席の劇場空間をはじめ、映画・音楽・舞踊・伝統芸能・美術・体験型講座など、あらゆるアートジャンルが集まる10個のスペース＝CUBEからなるシアターコンプレックスです。

＜PDF＞

▶『扇町ナイトミュージアム vol.3 海洋堂フィギュア展～立体造形の世界～』チラシPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d33364-94-48219c0fdf7d3031a771a517ada41f88.pdf

▶『扇町ナイトミュージアム vol.3.5 すごいぞ！立体造形展』チラシPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d33364-94-b8243ffb2c1b836a8ffc2bd477b36ab7.pdf

＜株式会社シアターワークショップ＞

シアターワークショップは劇場・ホールに関することはなんでもやっている、トータル・シアタープロデュース・カンパニーです。

40年にわたる劇場づくりのノウハウ、ホール運営の長年の経験を集結し、構想・計画づくり、設計・施工・運営のコンサルティング、そして開館後の劇場運営、イベントの企画制作に至るまで、劇場・ホールにかかるあらゆる業務を行っています。

株式会社シアターワークショップ

東京都渋谷区神宮前6-23-3 第9SYビル4階

info@theatre-workshop.co.jp （受付時間 平日9:30-18:30）