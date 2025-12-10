「GMO DESIGN AWARD 2025」結果発表！

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ（グループ代表：熊谷 正寿）は、若手クリエイターを対象としたAI活用デザインコンテスト「GMO DESIGN AWARD 2025」の最終審査を実施し、受賞作品を決定いたしました。本アワードは「つながり」をテーマに、プロダクトアイデア部門および映像・ビジュアル表現部門の2部門で募集を行い、多数の応募作品の中から優れた作品を選出しました。

2025年6月23日（月）から10月24日（金）までの期間に応募を受け付け、18歳から29歳までの若手クリエイター・デザイナーを対象として開催しました。今年は約4か月間の募集期間で100点を超える応募が寄せられ、審査員による厳正な審査を経て、最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞など各賞を決定いたしました。

最優秀賞（賞金100万円）には、アニメーション作品「誰にも祝われない夜に」が選ばれました。本作品は、孤独に誕生日を迎えたナナと、子猫にミルクをあげたいアオが、灯りの消えた戦火の街で偶然出会う一夜を描いた作品で、「“おめでとう”という小さな言葉が救いとなり、寄り添い合う明日へとつながっていく」情緒的なストーリーが高く評価されました。

また、優秀賞としてプロダクトアイデア部門から2作品、思い出に物理的な保存手段を付与するデジタルステッカー「思い出召喚ステッカー yomiyomi」とAIによる影絵表現を家庭内で体験可能にする「かげえものがたり」が受賞。ビジュアル表現部門からの2作品は、AIと人の関係性を再考する映像表現「調べ物」とAIへの依存と感情の乖離をテーマに描いた映像作品「たまごやき」が受賞しました。そのほか両部門から合計9作品の入賞も決定いたしました。

さらに、今年は新たに審査員特別賞を設け、AI時代の多様なクリエイティブの可能性を顕彰しました。ビジュアルクリエイティブ賞には「誰にも祝われない夜に」、ビジュアルランゲージ賞には「かげえものがたり」、コンテクストデザイン賞およびマーケティングイノベーション賞には「AI菩薩」、UX&プロダクトイノベーション賞には、窓口のような親切なフォームが作れるサービス「フォームインワン」が選出されました。

そして、2025年12月9日（火）に行われた、デザイナー・クリエイター向けイベント「GMO Developers Day 2025 -Creators Night-」内で本アワードの表彰式を開催しました。当日は受賞者をはじめ、学生や若手デザイナーなどの一般参加者やGMOインターネットグループのクリエイター・デザイナーも（従業員）も多数参加し、世代や領域を越えて創造性を共有する場となりました。

本イベントでは、基調講演やトークセッションなど多彩なプログラムを実施し、社内外のデザイナー・クリエイターが登壇しました。現場の実践事例から思想的な対話まで、AI時代のデザイン・クリエイティブを多角的に掘り下げる内容となりました。

【受賞結果一覧】（詳細：https://gmo-design-award.com/(https://gmo-design-award.com/)）

■最優秀賞（賞金100万円）

・ 作品名：「誰にも祝われない夜に」

・ 概要：AIを用いて“孤独な一夜のつながり”を描いたアニメーション作品

・ 受賞者：平田茉莉花

・ コメント：「戦争という重いテーマを扱った本作を評価いただけたことを大変光栄に思います。魂を込めて制作した作品が、AI時代の新しいクリエイションの可能性につながることを願っています。」

・ 審査員コメント（枌谷 力 氏）

映像、脚本、音楽など全体的に非常にクオリティが高いと感じました。生成AIベースで作られていると思いますが、既存のCG作品と区別がつかないレベルです。キャラクターデザインにも個性があり、やや暗いテーマをあっけらかんと描くトーンが印象的でした。

■優秀賞（賞金40万円）

●プロダクトアイデア部門

・ 作品名：「思い出召喚ステッカー yomiyomi」

・ 受賞者：yomiyomi（仲村怜夏、松尾周汰、附柴元亮、東原萌々子）

・ 審査員コメント（清水 淳子 氏）：

デジタルに埋もれがちな「思い出」に物理的な居場所を与える発想が秀逸。スマホ越しに1秒で記憶が立ち上がる仕掛けが、現代のアルバム文化に新しい温度をもたらしている。

●プロダクトアイデア部門（学生カテゴリ―）

・ 作品名：「かげえものがたり」

・ 受賞者：上坂舞愛沙

・ 審査員コメント（広野 萌 氏）：

意外と世の中にない発想だと感じた。安価で実現できれば相当売れそうなので、今度は3Dプリンターを駆使するなりしてリアルなプロトタイプをつくってみるのはどうか。一般販売されたらぜひ購入したい。

●ビジュアル表現部門（共通カテゴリー）

・ 作品名：「調べ物」

・ 受賞者：合体ロボ（佐藤一葉、林龍ノ介、川村奏太）

・ 審査員コメント（清水 勝太 氏）：

AIを主役とした着眼点が魅力的。後半でAI表現の力がしっかり伝わり、作品の良さを引き立てていた。

●ビジュアル表現部門（学生カテゴリー）

・ 作品名：「たまごやき」

・ 受賞者：松田華凌

・ 審査員コメント（有馬 トモユキ 氏）：

卵焼きの描写にただならぬものを感じ、真摯に向き合った表現に惹かれた。集積された卵焼きのシーンのみ、デジタル感がやや強く感じられた。

【審査員特別賞】

・ ビジュアルクリエイティブ賞（清水 勝太 氏）

受賞作品：誰にも祝われない夜に

・ ビジュアルランゲージ賞（清水 淳子 氏）

受賞作品：かげえものがたり

・ コンテクストデザイン賞（有馬 トモユキ 氏）

受賞作品：AI菩薩

・ マーケティングイノベーション賞（枌谷 力 氏）

受賞作品：AI菩薩

・ UX&プロダクトイノベーション賞（広野 萌 氏）

受賞作品：フォームインワン（窓口のような親切なフォームが作れるサービス）

■ゲスト審査員一覧（五十音順）

・ 有馬 トモユキ 氏（日本デザインセンター 有馬デザイン研究室 クリエイティブディレクター）

・ 清水 勝太 氏（KOEL ／ WIT COLLECTIVE ディレクター ／ クリエイティブコンダクター）

・ 清水 淳子 氏（視覚言語研究者 ／ 多摩美術大学 情報デザイン学科 専任講師）

・ 枌谷 力 氏（株式会社ベイジ 代表）

・ 広野 萌 氏（株式会社フォルテ 代表取締役 ／ 一般社団法人デザインシップ 代表理事）

