【2025クリスマスプラン受付中！】ホリデーシーズンに華をそえる吉祥寺kawaraのクリスマス！kawara CAFE&KITCHENにてご予約受付中
飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本社：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、kawara CAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店にて、2025年12月20日（土）～25日（木）の期間限定でお楽しみいただける、期間限定クリスマスプランのご予約を開始いたしました。
乾杯には季節のソーダをご用意。生ハムの前菜やローストビーフのサラダに、海老とアボカドのパスタなど、いつもより少しだけリッチにお食事を楽しんだ後は、ホリデーシーズンにぴったりな特製スイーツ盛り合わせプレートを。いつものkawaraでとっておきのクリスマスをお楽しみください。
お席の確保はお早めにご予約ください。
お二人でのご利用はもちろん、少人数でのクリスマスパーティーにもぴったりです。
詳細URL： https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13159525/party/281289109
■クリスマスプランについて
《プラン名》
【Xmas限定プラン♪】ローストビーフのサラダ・海老とアボカドのトマトクリームパスタなど全4品
特製スイーツ盛り合わせプレート付き！
価格：4,500円→3,500円（グルメサイトクーポン利用の場合）
《プラン内容》
乾杯ドリンク 季節のkawaraソーダ
- 生ハムをオリーブオイルで～バケット添え～
- ローストビーフの特製"WASABI"ﾄ゛ﾚｯｼﾝｸ゛のサラダ
- 海老とアボカドのトマトクリームパスタ
- Xmas限定の特製スイーツ盛り合わせプレート
※お席は2時間制、ラストオーダーは30分前となります。
※プランは一例です。仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。
※当日のキャンセルにはキャンセル料が発生します。
kawara CAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店について
お買い物帰りにふらっと立ち寄れる和カフェです。 絨毯の小上がり席やベビーカーパーキングなど、お子様連れのお母さまも安心してお食事できる環境が整っています。
kawara CAFE＆KITCHEN吉祥寺店
所在地 ：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目5－1 吉祥寺パルコ7F
営業時間：11:00~20:00
電話番号：0422-27-2243
URL ：https://www.dd-holdings.jp/shops/kawaracafekitchen/kitijyouji_parco