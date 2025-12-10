スマートフォンによる「中銀証券口座開設（金融商品仲介）」のお手続きについて

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、スマートフォンの操作によりホームページから「中銀証券口座開設（金融商品仲介）」のお手続きができるようになりました（※）。来店不要で時間を気にせず、いつでもお手続きいただけます。

従来の中銀証券口座開設（金融商品仲介）のお手続きは、ご来店いただく必要があったため、窓口の混雑時にはお待ちいただくことがありました。また、営業時間外や土日祝日では受付できませんでしたが、スマートフォンによる「中銀証券口座開設（金融商品仲介）」は、いつでも、どこでも、当行のホームページからお手続きいただけます。

スマートフォンによる「中銀証券口座開設（金融商品仲介）」では、「NISA口座開設」もあわせてお手続きいただけます。

当行は、中期経営計画において「次世代チャネルへの変革」として、2026年度までに９割のお取引きを非対面で完結可能とすることを目指しています。今後も、お客さまのニーズにお応えできるよう、来店不要でお手続きができるサービス・機能の拡充に、積極的に努めてまいります。

※ スマートフォン限定のお手続きとなります。PCでのお手続きはできません。

