不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク　親子で楽しめる地域イベント『みんなで遊ぼう！三茶クリスマス』に今年も出展！　～「まちからアート」受賞者４名によるアートワークショップを開催～

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷 二郎、以下 「当社」という。）は、2025年12月21日（日）に「三軒茶屋 ふれあい広場」で開催される『みんなで遊ぼう！三茶クリスマス』（主催：三軒茶屋銀座商店街振興組合）に出展することをお知らせいたします。

◆出展の経緯

『みんなで遊ぼう！三茶クリスマス（以下、「本イベント」という。）』は、三軒茶屋近隣の子ども達に参加してもらうことにより、親子で商店街に来てもらうきっかけを作り、街を知ってもらうとともに、地域への愛着も醸成することを目的とし、毎年開催されているイベントです。親子で参加できる体験イベントやワークショップとともに、ステージでのパフォーマンスショーや様々なジャンルの出店など、幅広い年代の方にお楽しみいただける内容となっております。

当社は、「世田谷ドリームプロジェクト」という地域活性化への貢献と若者の夢の実現をサポートする取り組みを推進し、世田谷区の地域活性化に尽力しております。本イベントの趣旨に賛同し、世田谷区のまちづくりと地域の皆様の交流の場を提供したいとの思いから、昨年に引き続き今年も出展することといたしました。

◆出展ブースの概要

当社が展開する「世田谷ドリームプロジェクト」のアート分野の取り組みである「まちからアート 仮囲い※１デザインのアイディアコンテスト」において受賞されたアーティスト４名によるアートワークショップを開催いたします。ブース内には、無地のトートバッグに自由に彩りを加え、世界にひとつだけのトートバッグを作ることができる「オリジナルトートバッグ作り」コーナー※２を設け、自由なアート作品を創作していただくとともに、アーティストや地域の皆様とのふれあいをお楽しみいただきます。なお、ワークショップの売上金につきましては、世田谷区へ全額寄付いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

※1仮囲いとは…防犯や安全、防塵、遮風、遮音目的で工事期間中の工事現場と外部を遮断するために設けられる防護板のこと

※2 参加費として500円いただきます。

◆イベント概要

内容 ：『みんなで遊ぼう！三茶クリスマス』

日時 ：2025年12月21日（日）11:00～16:00 ※雨天開催、荒天・警報発令時は中止

会場 ：三軒茶屋ふれあい広場（東京都世田谷区太子堂２-17‐１）

アクセス：東急田園都市線・東急世田谷線「三軒茶屋駅」 徒歩２分

入場料 ：無料

主催 ：三軒茶屋銀座商店街振興組合

後援 ：世田谷区、（公財）世田谷区産業振興公社、世田谷まちなか観光交流協会、世田谷区商店街連合会

協力 ：一般社団法人ハイコラ、株式会社フェイスネットワーク、世田谷ドリームプロジェクト

当社のイベント概要はこちらからご覧いただけます

特設サイト：https://www.fn-dreamproject.jp/1221sanchaxmas

まちからアートInstagram（@machikara.fn）：https://www.instagram.com/machikara.fn/

◆「アートワークショップ」参加アーティストの紹介

【NATSUKO】

「まちからアート 仮囲いデザインのアイディアコンテストVol.３」受賞者

東京都在住。

挿絵やポスター、似顔絵やデザインなど口コミを中心にご依頼いただき作成しています。やわらかい雰囲気のデフォルメイラストが得意で、人や動物を思うがままに描いています。

【AKAPEN】

「まちからアート 仮囲いデザインのアイディアコンテストVol.４」受賞者

ペンギンが大好きで、よくペンギンの絵を描いています。

自由な描き方で自由に表現をするのが好きです。まだまだ未熟者ですが、これから誰か１人でも笑顔にさせたり心を動かせたりできるような絵やモノを創っていければ良いなと思っています。

【シキ】

「まちからアート 仮囲いデザインのアイディアコンテストVol.５」受賞者

イラストレーター。東京生まれ。

幼少期から絵を描くことが好きだが自信が持てず、美術を習うことを諦め大学で建築を学ぶ。卒業後、設計事務所に勤めながら一級建築士を取得。その後副業可能なメーカーへ転職し、妊娠を機に本格的にイラスト投稿を始める。

【michi michan】

「まちからアート 仮囲いデザインのアイディアコンテストVol.５」受賞者

東京都出身。

独学で今の絵のスタイルにたどり着き2019年からInstagram上で発信。「たくさんの人に笑顔や癒しを与えられるアート」を目標にデジタルやアクリル絵の具で作品作りに励んでいます！将来個展を開くことを夢見て日々活動しています！

◆「まちからアート」について

「まちからアート」は、当社が地域活性化への貢献と若者の夢の実現をサポートする取り組みとして発足した、「世田谷ドリームプロジェクト」のアート分野による取り組みです。「まちからアート 仮囲い（※１）デザインのアイディアコンテスト」は2021年12月～2025年８月までにVol.５まで開催しており、次世代を切り拓くアーティストの応援とアートによる工事現場の彩り、街の賑わい創出を目的としており、受賞者の作品を当社の建築現場・解体現場の仮囲いに展示しています。

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp/

住みたい街として人気の東京 城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計300棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数は No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年９月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷３-２-１ FaithBldg.

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489