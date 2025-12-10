株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、当社初となる、『Ultrastar』を採用した外付けハードディスク「HDJA-UTUシリーズ」を本日2025年12月10日(水)に発表いたします。

『Ultrastar』を採用した外付けハードディスク「HDJA-UTUシリーズ」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/138_1_6e3dfa936582b204efbfe8340a978ce6.jpg?v=202512100557 ]

■商品概要

本商品はUSB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）対応の外付けハードディスクです。信頼性に定評のあるWD社製Ultrastar（エンタープライズ向けハードディスク）を搭載し、5年保証付きのため、長く安心してお使いいただけます。Ultrastar採用の外付けハードディスクは当社初となります。

■Ultrastar採用の理由

AIなどの技術革新が進む中、データ保存環境にはこれまで以上に高い信頼性と耐久性が求められています。こうしたニーズに応えるべく、当社はWD社製『Ultrastar』を採用した外付けハードディスクを開発し、安心してご利用いただけるデータ保存環境を実現しました。

本製品は、膨大なデータを扱うデータセンターをはじめ、長期保管が求められる官公庁・大学・研究機関、さらに4K/8Kといった超高解像度の大容量データを扱う映像制作業界の皆様にも安心してご活用いただけます。

◆WD社製『Ultrastar』とは

データセンターやクラウド環境、AI・ビッグデータ解析など、24時間365日の連続稼働を前提に設計された高信頼ハードディスクです。MTBF（平均故障間隔）は最大250万時間、年間ワークロードは最大550TBと、一般的なハードディスクの約10倍の耐久性を誇ります。

特長１. エンタープライズ向けハードディスク『Ultrastar』を採用

WD社製ハードディスクの中で最も高いパフォーマンスと品質を備えたUltrastar。24時間365日の稼働にも対応できる耐久性をもち、高負荷な環境でも安心してデータ保存が行えます。

当社製NASやお使いのサーバーと合わせて、バックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめです。

エンタープライズ向けハードディスク『Ultrastar』を採用

特長２. 故障リスクを低減するヒートシンク構造＆冷却ファン搭載

内部に独自のヒートシンク構造と冷却ファンを搭載し、ハードディスクをしっかり冷却。

ヒートシンク構造により表面積が大きくなることで、より効率的に放熱できます。これによりハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減します。

特長３. 環境に合わせて設置しやすい設計

故障リスクを低減するヒートシンク構造＆冷却ファン搭載

サーバー室やワークスペースなど、ハードディスクを設置する環境はさまざま。環境に合わせて設置しやすいよう、長さ2mと1mの2種類のケーブルを添付いたしました。

また、高さの低いラックなどでも設置できるよう、縦置きだけでなく横置きも可能。さらに、電源ユニット内蔵のためACアダプターが無く、コンセント周りもすっきり設置できます。

特長４. 万が一のときも安心のサポート体制

環境に合わせて設置しやすい設計

本商品は、長期5年保証付き。万が一故障してしまった場合も、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。

■今後の展開

万が一のときも安心の長期5年保証付き

当社は、お客様により安心してご利用いただけるデータ保存環境をお届けするため、本製品を皮切りに、高信頼・高耐久を追求した外付けハードディスクの開発を継続してまいります。2026年にはUltrastarを採用した2ドライブモデルの発売を予定しており、RAID構成による冗長化によって、データ消失リスクをより一層低減した保存環境をご提供いたします。これらの製品は、日々膨大なデータを扱うデータセンター、厳格な長期保管が求められる官公庁・大学・研究機関、さらに4K/8Kなど大容量映像の編集・受け渡しが発生する映像制作現場など、幅広いシーンでの活用を想定しています。

重要データの長期保管から日常的なバックアップ運用まで、お客様のデータ運用を確実に支える製品を今後も展開してまいります。

■商品画像

■仕様

本商品の詳細な仕様や販売情報については、当社商品ページをご覧ください。

⇒https://www.iodata.jp/product/hdd/bizhdd/hdja-utu/

HDJA-UTUシリーズ 斜め（天面あり）HDJA-UTUシリーズ 縦置きHDJA-UTUシリーズ 背面[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/138_2_578156f27d634fd5706c5f68cc3a1abf.jpg?v=202512100557 ]

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



