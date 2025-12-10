家電メディアから高評価、3冠獲得SPICERR「ポケッタブル高圧洗浄機」

株式会社サイン・ハウス

オートバイ用インカム「B+COMシリーズ」の企画・製造・販売を行う株式会社サイン・ハウス(本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長：新井 敬史)は、SPICERRブランドの「ポケッタブル高圧洗浄機」が家電メディアなどの家電企画で好評価され、3つの賞を受賞しました。家電メディアによる企画・特集において高い評価を獲得し、3つの賞を受賞したことをお知らせいたします。

製品ページ

https://sygnhouse.jp/products/spicerr/swu/

「SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機」は、2024年7月の発売当時、高圧洗浄機は大型で準備や片付けに手間がかかるという常識を一新、ポケットサイズで軽量、さらに電源や水栓を必要とせず、毎日気軽に使えるというコンセプトが、各種メディアでも取り上げられ話題となりました。

発売後約1年半の間に、ハンディ高圧洗浄機というジャンルを切り開いたと自負しております。

受賞した家電メディアは、晋遊舎「MONOQLO」、インプレス「家電 Watch」とワン・パブリッシング「GetNavi」が共同開催した「家電大賞 2024‐2025」、世界文化社「Begin」の「家電ワングランプリ チャンピオン」の3つです。いずれのメディアも主な受賞理由は、“コンパクトでもしっかり汚れが落とせる点”と“水道やコンセントに繋げずに使える取り回しの良さ”でした。

【主な製品特徴】

業界最軽量・最小クラス※1（約800g、約W176×H104×D68※折りたたみ時）を実現、コンパクトな高圧洗浄機製品。（業界最軽量・最小クラス※1・・・当社調べ）

コンパクトで3段階の圧力切り替えと5種類の可変ノズルは小回りが効き、バイクや車の洗車はもちろん、身の回りのちょっとした汚れ落としにも最適。面倒なセッティングが不要で準備の手間が少なく、浴室やシンク周り、網戸の洗浄も気軽に行えることから、「日常的に活用できる製品高圧洗浄機」として高い評価支持を得ています。

受賞詳細

■晋遊舎「MONOQLO」 2025年1月号

「MONOQLO最強ベストバイ2024 ハンディ高圧洗浄機」受賞

「圧倒的にコンパクト！でも汚れはしっかり落とせる」と評価されました。

「電源・水道不要の完全ワイヤレス」も注目ポイントです。

■インプレス「家電 Watch」とワン・パブリッシング「GetNavi」の共同開催

「家電大賞 2024‐2025」 2025年3月10日

「家電Watch特別賞」受賞

家電 Watch 中林 暁 編集長より

「1台あると家じゅうの掃除にいろいろ役立ってくれる洗浄機が、とっても小さくなりました。水道ホースやコンセントにつながずに使えて、折りたためる取り回しやすいサイズだから、思いついた時にサッと取り出せる気軽さが魅力。ノズルを付け替えずに先端を回すだけで噴射の広さを選べるのも、気が利いたポイントです。」

とのコメントをいただきました。

URL

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_special/1668185.html

URL：https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_special/1668185.html

■世界文化社「Begin」 2025年月号

「家電ワングランプリ チャンピオン」受賞

スタイリスト 佐々木 誠さんと家電連載担当 編集カネコさんより

「年末の大掃除レベルが日常化!? 掃除が楽しい！ と思える画期的な小型高圧洗浄機」と評価されました。

「高圧洗浄機を使って汚れを落とすのがほんと楽しい。コードレスだから動きを制約されることもないし、水の確保はバケツ＆ホースorペットボトルで使い勝手もすこぶるいい。付属の洗浄タンクキットを使えば泡スプレーも噴射できるから車の洗車にも◎。これは一家に一台必要ですね」と佐々木様。

「屋外で使えるのはもちろんですが、例えば風呂の残り湯にホースを突っ込んで、浴室内の水垢やヌメリを取るのにもってこい。汚れを狙い撃ちしてキレイになっていく光景はたまりません。これは病みつきになりますね」とカネコ様。

「家電ワングランプリ チャンピオン」受賞

■株式会社サイン・ハウスについて

MISSION

ハッピーからヒトに進化を

VISION

真剣に遊びを追求して文化に昇華させる

日本初のオートバイ用Bluetoothインカムブランドとして2008年に誕生した「B+COM（ビーコム）」をはじめとするツーリングアイテムを中心に、ライダーの皆様が便利で快適、そして安全に楽しむことができる個性ある商品をお届けいたします。

SYGN HOUSE

■会社概要

設立：1987年

代表取締役社長：新井 敬史

本社所在地：〒211‐0012 神奈川県川崎市中原区中丸子13‐2 N棟11階

事業内容：オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売

Bluetooth通信機器の企画・製造・販売

物流センター：〒236‐0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2‐9‐33

URL：https://sygnhouse.jp/

■ブランドの紹介

【B+COM】

日本メーカーが手掛けた初のオートバイ専用Bluetoothインカム「B+COM」。かんたん・クリアな音質にこだわり、どこまでも快適なツーリングを楽しみたいライダーに向けた製品。

【MOUNT SYSTEM】

高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。

【SPICERR（スパイサー）】

「オートバイ乗り」が、自身のオートバイライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。

【WEB・SNSで最新情報をチェック】

○ サイン・ハウス WEBサイト

https://sygnhouse.jp/



○ サイン・ハウス 公式X (旧twitter)

https://twitter.com/sygnhouse



○ サイン・ハウス 公式facebook

https://www.facebook.com/SygnHouse/



○ サイン・ハウス 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCgLnzU11dfRYxSHsE_02I4Q

