BANG & OLUFSEN、新作イヤホン、BEO GRACEを発売

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社ブランドの真髄を体現した最新イヤホン

今年創立100周年を迎えたBang & Olufsen（バング ＆ オルフセン）は、専門店および公式オンラインストアにて、イヤホン「Beo Grace」（ベオ グレイス）を発売します。音響革新と時代を超えるデザイン、クラフツマンシップを妥協なく結集するブランドの真髄を体現し、完璧を追求する精神とジュエリーから着想を得たBeo Graceは、ポケットに収まるスリムなサイズでありながら、他に類をみないサウンドを実現します。

“Beo Graceは単なる新製品ではなく、これからの時代を象徴する存在です。ジュエリーの優雅さに着想を得て、当社の代名詞であるアルミニウムで仕上げられたこの製品は、1925年の創業以来Bang & Olufsenが体現してきたすべて-アコースティック、デザイン、クラフツマンシップ-を凝縮しています。Beo Graceは、音響技術の革新という当社の伝統を、身につけられる形に変えました。これは、イヤホンの新時代を切り開く、デザイン彫刻の一片なのです。” -Kristian Tear, Bang & Olufsen, CEO

Bang & Olufsenは常に

・ ACOUSTIC（ アコースティック）

・ DESIGN（ デザイン）

・ CRAFTSMANSHIP（ クラフツマンシップ）

の3つを軸に、製品概要を表現しています。

生活にシームレスに溶け込むよう設計されたイヤホン

ACOUSTIC

快適性を損なうことなく、長時間装着時の最適なパフォーマンスを提供

Beo Graceは小型化と技術統合の限界に挑戦したブランド史上最もインテリジェントなイヤホン。新たな機能と革新を多数搭載し、生活にシームレスに溶け込むよう設計されています。

自然な空間オーディオ

Beo Graceはあらゆるステレオミックスを仮想空間化でき、ドルビーアトモスに最適化されているため、スピーカーで聴いているかのような自然なリスニング体験を実現します。本体は防塵・防水性能のIP57規格を備え、外出先での使用に最適です。

ノイズからニュアンスまで

スタジオレベルの6つのマイクが、Bang & Olufsen史上最も先進的なアダプティブ・アクティブ・ノイズ・キャンセリング（ANC）を実現。装着状態や周囲環境の変化にリアルタイムで対応し、最大限の遮音性能を微調整、前作と比べ4倍のANC性能を発揮。ユーザーと音楽の間を邪魔しない忠実なサウンドを表現します。

完全な透明性

新開発のTrueTransparency（トゥルー・トランスペアレンシー）(TM) は、2024年に発売されたBang & Olufsenの最新ヘッドホンBeoplay H100を基盤に進化。最新の高精度マイクにより、ヒスノイズや歪みなく周囲の環境を驚くほどリアルに再現します。世界が本来あるべき姿で聞こえるため、イヤホンを装着していることを忘れてしまうほどの自然な音質です。また「EarSense」は、周囲の騒音を検知しながら耳固有の音響特性を測定し、音と静寂をリアルタイムで自動調整。パーソナライズされた没入空間を実現します。

触覚フィードバック式コントロール

頑丈なアルミニウムチューブ内部に精密な力感知センサーを搭載。機械的なクリック感を再現したリアルタイム音響フィードバックと連動し、再生/一時停止、曲送り/戻し、アクティブ・ノイズ・キャンセリングと透過モードの切り替えが可能です。タッチ操作も確実で触覚に優れ、あらゆる環境で正確に機能します。

小型化と技術統合の限界に挑戦したブランド史上最もインテリジェントなイヤホン

NEARTAP(TM)（ニアタップ）

音量の調整には新たに開発したNearTap(TM)（ニアタップ）機能を搭載しました。耳の側やBeo Graceのステムをタップすることにより、音量が増減します。Beo Graceがまるで身体機能の延長線上にあるように操作でき、煩わしいタッチ操作のストレスとは無縁です。

進化するソフトウェアプラットフォーム

ウェアラブル向け新プラットフォーム「Amadeus Platform」(TM) （アマデウス・プラットフォーム）を採用。BeoGraceは、設計上アップグレード可能な本プラットフォームにより、ソフトウェア更新を通じて性能と体験を向上させ、ユーザーと共に進化し続けます。

高級ジュエリーのような優雅さに着想を得た彫刻のようなイヤホン

DESIGN

工芸と彫刻の融合

Beo Graceは、高級ジュエリーのような優雅さに着想を得た、彫刻のようなイヤホンです。アルミニウム製のステムは、Bang & Olufsenの象徴的なイヤホン、A8（エーエイト）のデザインを再解釈し、その特徴的な金属製ステムを、“小型化”という革新によってワイヤレス時代へと導きました。イヤーチップは楕円形プロファイルに改良され、フィット感と密閉性が向上しました。各イヤーピースは研磨されたアルミニウムから削り出され、パールブラスト加工を施したアルミニウムケースに収まっています。シームレスなシルエットのケースは手の中で軽やかに開き、触れた瞬間のひんやりとした感触、洗練された仕上げ、ポケットにすっと収まる形状-Beo Graceは金属の永遠の美を日常へと落とし込んだ精密な音響を兼ね備えた耳のためのシルバージュエリーのようなイヤホンです。アルミニウムのケースにフィットするソフトでプレミアムなレザーポーチはオプションアクセサリーとしてInfinite Black（インフィニットブラック）、Cranberry Red（クランベリーレッド）、Seashell Grey（シーシェルグレー）の3色で展開。控えめなUSB充電口を備え、エレガントなショルダーストラップと洗練された留め具で、身につけやすく、音楽と共にあなたが行くあらゆる場所で、どんなスタイルにもフィットします。

Infinite Black、Cranberry Red、Seashell Greyの3色

CRAFTSMANSHIP

卓越したサウンドを実現する設計

Beo Graceは、Bang & Olufsenの熟練トーンマイスターが調整・完成させた新音響構造を核に設計され、驚異的な忠実度を実現。ヘッドホン、Beoplay H100の音響原理に着想を得て、比類なき高音質と先進的なデジタル・ノイズキャンセリングを提供します。 バッテリーの長寿命化・効率化を通じてサステナブルな社会に貢献する英国発のスタートアップ、Breathe Battery Technologies社とパートナーシップを結び、イヤホン内蔵バッテリーの寿命を延長するアダプティブ・チャージング機能を採用*。業界水準で従来約500回程度とされるバッテリーの充電回数を最大約2000回まで伸ばします。

*製品発売後追加予定

音量の調整には新たに開発したNearTap(TM)（ニアタップ）機能を搭載

“Bang & Olufsenでは、真のラグジュアリーは長寿命によって測られると考えています。Breathe社との提携により、卓越した音質とデザインを備え、かつ長持ちするバッテリー駆動製品の設計において、決定的な一歩を踏み出すことが可能になりました。開発プロセスにインテリジェントなバッテリー管理を組み込むことで、現代の電子機器における最大の制約の一つであるバッテリー寿命の問題に取り組み、それを強みへと転換します。これは、より長く使用され、ユーザーが維持しやすく、廃棄物を減らし、デザインの完全性を保つ製品を生み出すこと。性能、循環性、美しさが一体となる『Luxury Timeless Technology』戦略の自然な延長線上にあります。”-Mads Kogsgaard Hansen, Bang & Olufsen,

Director of Product Circularity & Portfolio Planning

Beo GraceにはBang & Olufsenの品質とケアへの揺るぎない姿勢を体現した3年間の製品保証が付属しています。

【製品概要】

基本仕様

サイズ

イヤホン 21.9 x 31.3 x 25.4 mm、ケース 59.5 x 47 x 23.8 mm（ 幅 x 高さ x 奥行き / mm）

重量

イヤホン 各6g、ケース 65g

カラー

Natural Aluminium

価格

\183,000（税込）

技術仕様

ドライバー

エレクトロダイナミック型Φ12 mm チタンドライバー

再生周波数帯域

10-20,000 Hz

再生時間

連続再生最大4.5時間、充電ケースと合わせて17時間

所要充電時間

約1時間半、最短充電時間：5分で最大2時間半再生可能

バッテリー

各イヤホン 45 mAh、ケース 200 mAh

電源供給

USB-C端子、ワイヤレス充電

接続

Bluetooth 5.3、Dongleモード

マルチポイント

2台

Bluetoothコーデック

SBC、AAC、LC3 (Dongleモード)、LC3plus (Dongleモード)

防塵防滴性能

イヤホン IP57、ケース IP54

認証規格

Made for iPhone (MFi)、Microso" Swi" Pair、Optimized for Dolby Atmos

マイク

MEMS x 6 (ANC・通話用)

機能

フルアダプティブANC

TrueTransparency(TM) (透過モード)

B&O Spatial Audio (Optimized for Dolby Atmos)

ウインドノイズリダクション

EarSense(TM)

NearTap(TM)

フォースコントロール

クイックチャージ

Dongleモード (LC3plusにて最大24 bit, 96kHzの再生に対応）

デザイン

Bang & Olufsen デザインチーム

素材

アルミニウム、レザー、ポリマー

その他

付属品

USB-C - Cケーブル 0.5 m

USB-C - 3.5 mm オーディオケーブル 0.5 m (Dongleモード用)

シリコンイヤーチップ 4 サイズ

クイックスタートガイド

ウェルカムカード

アクセサリー

特注レザーポーチ 3色展開：価格46,000円（税込）

TOKYO ART BOOK FAIR 2025に参加

TABF 2025

12月11日（木）～14日（日）に開催されるTOKYO ART BOOK FAIRに出展します。

Bang & Olufsenは100周年を迎える今年、フランスのAssouline社よりブランドブックを出版しました。展示では、そのブランドブックを通して私たちが紡いできたサウンドの歴史を、またアイコニックなプロダクトを実際に展示することで、北欧デザインとクラフツマンシップの魅力をご紹介します。新たな音楽と出会えるプレイリストが入ったZineも手に取ってお楽しみください。

また、12月12日（金）には会場内でトークイベントを実施します。

アートディレクター／グラフィックデザイナーの田部井美奈さん、安田昂弘さん、そしてモデレーターに編集者の山田泰巨さんをお迎えし、「デザイン」と「音楽」をテーマにそれぞれの視点から、“デザインと音”の関わりや可能性について語っていただきます。

TOKYO ART BOOK FAIRに関する詳細は公式サイト(https://tokyoartbookfair.com/special_booths/8662/)にてご確認ください。

＜スペシャルブース＞

100 years of sound and design

日時：

12月11日（木）12:00-19:00 最終入場時間：18:30

12月12日（金）～14日（日）11:00-18:00 最終入場時間：17:30

＊Week 1のみの出展です

会場：東京都現代美術館（江東区三好4-1-1）

＜トークイベント＞

「100 Years of Sound and Design by Bang & Olufsen “デザインと音”」田部井美奈 × 安田昂弘

日時：12月12日（金）16:45～17:45（受付開始時間 16:30）

会場：東京都現代美術館 EVENT SPACE（1F ミュージアムショップ横）

お申し込み：https://peatix.com/event/4650091/view

＊ご参加には当日有効のTABF入場券が必要です

＊席数に限りがあるため、事前予約をお勧めします

＊席に余裕がある場合は当日受付あり

BANG & OLUFSENについて

Bang & Olufsenは1925年にデンマークのStruerでPeter BangとSvend Olufsenによって創立されたブランドです。二人の創立者の情熱とビジョンは現在でも色濃くブランドの礎となっています。創業当時より、Bang & Olufsenは革新的なオーディオ・ビジュアル製品と音響技術の開発を続けています。今日に至るまでBang & Olufsenの大切な製品価値は一貫して美しいサウンド、タイムレスなデザイン、そして比類なきクラフツマンシップです。革新的で前進的なプロダクトは世界中のBang & Olufsenのストアや一般販売店にて販売されています。

お取り扱い情報:

・ Bang & Olufsen公式オンラインストア

・ Bang & Olufsen専門店（株式会社ザ・ビーズインターナショナル）*秋葉原店を除く

