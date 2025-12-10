【日本上陸！】作業効率爆上がり！左右分割式キーボード「Naya Create（ナヤ クリエイト）」がMakuakeにて登場！

Naya B.V.

Naya（オランダ拠点、Co-Founder：Moritz Angermann / Tom Theuer / Niclas Bertelsen）は、米国のクラウドファンディング・Kickstarterで1億円以上を売り上げた「Naya Create」の日本先行予約販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、2025年12月10日（水）11:00より開始いたしました。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/nayacreate/

※プロジェクトは2025年12月10日（水）11:00～2026年1月30日（金）22時まで実施予定

Naya Create（ナヤ クリエイト）とは

Naya Create（ナヤ クリエイト）は、分割式のメカニカルキーボードに3つのモジュールを自由に組み合わせることで、思わず夢中になる指先体験を実現する究極のカスタマイズキーボードです。

◼︎本格日本語配列×左右分割式。自然な姿勢を導くエルゴノミクス設計

『Naya Create』の製品特徴

長時間作業での疲れを軽減するために、手首・肩・首への負担を最小化する立体構造を採用。左右分割と最大約27°のテント角度によって、身体のラインに沿った自然な姿勢を維持しやすくなり、“抜け出せない快適さ” を生み出します。

◼︎3つのモジュールで、直感的な操作へ自由にカスタマイズ

「タッチ」「トラック」「チューニング」の3つのモジュールを自由に組み合わせることで、マウス操作が不要に！あなただけの最適な操作体系を構築し、作業スピードと集中力が飛躍的に向上します。

◼︎マウス移動ゼロ。すべての操作を手元で完結

ホームポジションから手を離す必要がなく、クリックやスクロール、ショートカット操作まで指先のみで完了。手の移動距離を減らすことで、操作の一貫性と作業の没入感が大きく向上します。

◼︎ 思考の流れに合わせて操作を最適化する、専用ソフトウェア「Naya Flow」

専用ソフトウェア「Naya Flow」は、キーボード全体をあなたの思考とワークフローに合わせて再プログラムするためのツールです。ファンクションキーやテンキーを自由に配置・定義できるだけでなく、各モジュールのあらゆる操作（回転、クリックなど）にも機能を割り当て可能。完全にパーソナライズされた体験を実現します。

また、必要に応じてUSB-Cケーブルでデバイスに有線接続することも可能です。ワイヤレスの快適さと有線の安定性を両立した設計です。

◼︎折りたたんでどこでも理想の環境を持ち運ぶ

本体はコンパクトに折りたたみ可能で、付属のトラベルケースに収納して気軽に持ち運びできます。カフェ・コワーキングスペース・旅先でも、数秒でいつもの作業環境をセットアップできる機動性を備えています。

◼︎製品スペック

Naya Createは、機能性と快適性を兼ね備えた新しい操作体験を提供し、日々のデスクワークの質を根本からアップデートします。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/nayacreate/

※プロジェクトは2025年12月10日（水）11:00～2026年1月30日（金）22時まで実施予定

◼Nayaについて

Nayaは、テクノロジーとの関わりをより自然で直感的なものへ進化させることを使命とし、2022年にオランダで設立されました。

世界12カ国から集まった15名のクリエイターが、ユーザー体験を中心に据えたプロダクト開発を推進。「使いやすさ」「革新性」「シンプルさ」を軸に、機能美あふれる製品づくりを行っています。

◼︎世界のクリエイターから支持。クラウドファンディングで累計1億円突破

「Naya Create」はKickstarterをはじめ、海外クラウドファンディングで累計1億円以上の支援を獲得し、多くのユーザーから高い支持を得ています。機能性・デザイン性・カスタマイズ性の高さが評価され、世界中で愛用者が拡大しています。※Kickstarterおよびその他CFプラットフォームでの累計調達額に基づく。

◼ 日本におけるマーケティングパートナーMadspace Japan社について

MadSpace Japan社は、2010年に設立された電子製品販売会社です。「世界の消費者に最新の消費型電子製品を提供し、人々の生活と仕事をより便利に、より面白くする」をモットーとして日々活動しております。

【本件に関するお問い合わせ】

MadSpace Japan

担当：Raymond Wang

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@453igmyd

X：https://x.com/discovernaya_jp

Instagram：https://www.instagram.com/discover_naya_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/nayatechjp