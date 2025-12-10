セキュアスカイ、日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）に参画 ～日本の守る力を興す力へ、興す力で世界を導く力へ～
安全なWebサイトを実現するために脆弱性診断とクラウド型WAFを提供する株式会社セキュアスカイ・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役：大木 元 以下、セキュアスカイ）は、日本のセキュリティ産業の振興と経済安全保障を強化し、セキュリティからIT国家として再興を目指すことを目的として2025年12月9日に設立された、日本のセキュリティ製品・サービスを開発・支える企業が連携する「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）」に、一般会員として参画いたします。
セキュアスカイは、本コミュニティの一員として、参加企業との連携を通じ、国内のセキュリティ業界のさらなる発展と、より安全なインターネット社会の実現に貢献してまいります。
【コミュニティ概要】
名称：
日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ
（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）
目的：
日本のセキュリティが、地域から世界までの安全を支え、産業と技術の進化、そしてデジタル立国の再興を牽引する。
Japan’s cybersecurity supports global safety and drives the evolution of industry, technology, and digital innovation.
キャッチコピー：
「日本の守る力を興す力へ。興す力で世界を導く力へ。」
From Japan’s power to protect, to create, and to lead the world.
主な活動：
・日本のセキュリティ・サービスのマッピング・スコアリング
・セキュア設定ガイドの共有と利活用促進
・海外展開に向けた活動
・製品・サービスに関する官民合同共有会、勉強会の開催
・サイバーセキュリティに関する情報共有・意見交換
・政策提言や関係機関との連携活動 など
分科会：
マーケティング／ソリューション／ロビーイング／コラボレーション
【コミュニティ設立背景】
サイバー攻撃が持続的に行われ、国内の組織で被害が発生している昨今、また経済安全保障推進法および能動的サイバー防御関連法の可決など法制度面においても大きな変化が生じています。サイバーセキュリティは国の安全保障と経済活動の両面からますます重要性を増しています。一方で、日本ではデジタル貿易赤字の拡大や国外製品への依存が課題となっており、国内産業の自立的な発展が求められています。こうした状況を踏まえ、日本で活躍するセキュリティ産業を強化・育成するための新たな枠組みとして本コミュニティを立ち上げました。
また、経済産業省が2025年3月に公表した「サイバーセキュリティ産業振興戦略」*1にも示されているように、増加するデジタル貿易赤字の是正、経済安全保障・能動的サイバー防御の推進、そして日本のセキュリティ産業の競争力強化に寄与することを目的としています。さらには、2025年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2025」*2 にも示されているように、日本のデジタル化をより安全に発展させることも目的としています。
*1 出典：経済産業省「サイバーセキュリティ産業振興戦略」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/enhanced_security/20250305.html
