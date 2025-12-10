閉鎖型両端押し機の世界市場2025年、グローバル市場規模（低速式、中速式、高速式）・分析レポートを発表
2025年12月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「閉鎖型両端押し機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、閉鎖型両端押し機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
最新調査によると、世界の閉鎖型両端押し機市場は2024年に約2億6,100万米ドルと推計され、2031年には約3億3,200万米ドルへ拡大する見通しです。年平均成長率は3.5％であり、自動車、家電、一般機械など幅広い分野での金属加工需要の増加を背景として、市場は安定した成長を続けています。本レポートでは米国の関税政策や国際規制が市場競争に与える影響、地域経済動向、サプライチェーンの強靭性についても分析しています。
製品の特徴と技術的背景
閉鎖型両端押し機は、密閉フレーム構造を採用し、内部に二つのクランクリンク機構を備えた高精度加工機械です。二点同時加圧によりワーク全体に均一な力を加えることができ、偏心荷重に対する強い耐性を持つため、加工精度が向上します。また、振動や騒音が抑えられ、エネルギー消費が低減される点も特長です。さらに、高度な自動化機能を有し、生産ラインへの統合が容易であるため、大量生産に最適な設備として重要性が高まっています。
市場動向と成長要因
市場成長を支える主要な要因として、まず自動車産業におけるボディパネルや大量部品のプレス加工需要の拡大が挙げられます。また、家電製品や一般機械の筐体加工、精密部品加工分野でも高い需要が続いています。デジタル製造やスマートファクトリー化の進展により、高効率かつ安定稼働可能なプレス設備への要求が増しており、本機種はその需要に適合しています。さらに、省エネルギー設備の導入推進や労働力不足への対応として、自動化対応プレスの採用が一段と加速しています。
主な市場参加企業
本市場の主要企業には、Komatsu、AIDA、Stamtec、Sutherland、Chin Fong （China） Machine Industrial、Guoqiao Industrial、SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY、JDM JINGDAMACHINE （NINGBO）、World Precision Machinery （China）、Yangli Corporation、Ningbo Xiexing Intelligent Technology、Foshan Rongxing forging equipment、Jiangsu CPTEK Servo Technology、Ningbo GOANWIN Machinery Technology などがあります。これら企業は高剛性フレーム設計、パワーバランス制御、サーボ制御技術の導入などにより、製品性能を強化して競争力を高めています。
市場セグメント
閉鎖型両端押し機は、加工速度に基づき低速、中速、高速タイプに分類されます。低速タイプは高い加工精度が求められる部品に適し、中速タイプは一般的な量産工程で幅広く利用され、高速タイプは薄板や大量生産ラインに適合します。
用途別では、自動車部品、家電部品、一般機械、その他の分野で活用されています。特に自動車関連では車体外板、補強材、構造部品などへの需要が強く、家電分野では金属外装部品の生産に広く採用されています。また、精密機械分野では加工品質が重視され、本装置の導入が増加しています。
