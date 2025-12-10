KYOKAI OF THE YEAR 2025 グランプリに全日本晴れ男晴れ女協会 審査員特別賞に2025年日本国際博覧会協会が受賞
2025年12月10日（水）、1年間で最も社会で輝いた協会を称える祭典「KYOKAI OF THE YEAR 2025」が開催されました。
KYOKAI OF THE YEARとは、日本の協会をまとめたポータルサイト「協会ポータル」が主催し、協会ポータルでのアクセス数や会員数、社会での貢献度などを審査したうえで、日本一の協会を選出するアワードとなっています。
初開催の今年、数ある協会の中で厳正なる審査の結果、2025年のグランプリに「一般社団法人 全日本晴れ男晴れ女協会」審査員特別賞に「公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会」が選出されました。
一般社団法人 全日本晴れ男晴れ女協会は「協会ポータルで最もアクセス数を記録したこと」「協会ポータルで最も会員数を獲得したこと」「約40万票を集めるイベントの開催や横浜市や弘前市での地方創生に貢献したこと」「協会が実施する検定を通して沢山の前向きな人を創出したこと」の4つが選考理由に挙げられ、今回グランプリに選出されました。
また審査員特別賞に選出された公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は今年開催された「大阪・関西万博」にて世界中に笑顔と感動を届けたことを理由に選出されました。
受賞者からのメッセージ
今回このような素晴らしい賞に選出していただき、光栄であります。
今年は有資格者数の伸びとアワードの参加者が過去最高を記録した飛躍の1年となりました。
横浜でのリアルイベントの開催はじめ、全国の認定晴れ男・晴れ女の分布図「晴れマップ」の開設といった、沢山の晴れ男・晴れ女と繋がることができたことは支えてくださる皆様あってのことです。
KYOKAI OF THE YEAR2025の初代チャンピオンとして、今後もより一層、世界中に晴れを届ける人を送り出していきたいと思っています。
改めまして、感謝申し上げます。
全日本晴れ男晴れ女協会 理事長
協会ポータル
https://kyokai-portal.com/
配信元企業：Executive Workers Group
協会ポータル
https://kyokai-portal.com/
配信元企業：Executive Workers Group
