オープンイヤー型イヤホンメーカーShokz、国内最大級のポータブルオーディオフェスティバル　ポタフェス 2025 冬 秋葉原に出展！

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカー Shokz（ショックス）は、2025年12月13日（土）・14日（日）に開催される、世界中のイヤホン・ヘッドホンが集まる国内最大級のポータブルオーディオフェスティバル（通称：ポタフェス）に出展いたします。当日は、Shokzの人気モデル 「OpenDots ONE」 と 「OpenFit 2＋」 をご試聴いただけるほか、アンケートにご回答いただいた方にはShokzオリジナルの手づくりキーホルダー（数量限定）をプレゼントいたします。

■ポタフェス概要

開催日：2025年12月13日（土）、14日（日）

時間 ：11:00～18:00（最終入場17:30）

入場料：無料（事前登録不要）

会場 ：ベルサール秋葉原 1F

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8

住友不動産秋葉原ビル

アクセス ：

・JR秋葉原駅 電気街口 徒歩3分

・つくばエクスプレス秋葉原駅 A3出口 徒歩5分

・東京メトロ日比谷線秋葉原駅 2番出口 徒歩6分

※混雑時には入場を制限する場合があります。

■Shokzブース企画

● Shokz 大試聴会

Shokzの最新モデルを実際に試して、装着感・音質・使い心地をその場で体験いただけます。

視聴可能イヤホン：

・OpenDots ONE（完全ワイヤレス・オープンイヤー）

・OpenFit 2+（プレミアムオープンイヤー）

Shokzスタッフが多数常駐し、製品の魅力や活用シーンをご紹介。

初めてオープンイヤーを手に取る方でも安心して体験できます。

● 来場者限定企画：オリジナルキーホルダーを作ろう

アンケートにご回答いただいた方に、Shokzオリジナルの手づくりキーホルダー をお渡しします。

※数量に限りがあります。

■ポタフェス 2025冬 秋葉原

ポータブルオーディオフェスティバル（通称：ポタフェス）は、世界中のイヤホン・ヘッドホンが集まる 国内最大級のポータブルオーディオ展示・試聴イベント です。最新モデルから人気のワイヤレスイヤホン、ハイレゾ対応プレイヤー、コスパ抜群の製品まで幅広く展示され、各ブランドのスタッフが製品の特徴や使い方を直接ご紹介します。“良い音と出会う”ことを楽しめるイベントとして、オーディオ初心者から上級者まで多くの来場者に親しまれています。(https://potafes.com/)

■製品情報

■OpenDots ONE

「OpenDots ONE」は、Shokzの持つ耳を塞がない”オープンイヤー”とイヤーカフ型イヤホンを組み合わせた、まったく新しい完全ワイヤレスイヤホンです。超軽量なうえにオープンイヤーなので、周囲の状況を把握しながらも、耳に心地よくフィットし音楽を楽しむことができます。

また、イヤーカフ型のため、コーディネートにも自然に馴染み、アクセサリー感覚でお楽しみいただけるデザインです。さらに、重さはわずか6.5gと軽量で、安定したフィット感とスタイリッシュなデザインにより、従来のイヤホンとは一線を画す新しい装着体験を提供します。

＜製品情報＞

・価格：27,880円（税込）

・カラー展開：ブラック、グレー、ピンク

・OPENDOTS ONE製品ページ：

https://jp.shokz.com/products/opendots-one

・販売場所

・オフィシャルWebサイト

・Amazonオフィシャルストア

・楽天オフィシャルストア

・家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ、一部のヤマダ電機）

■ OpenFit 2+

「OpenFit 2+」は、Shokzの耳を塞がない”オープンイヤー”をコンセプトとしたワイヤレスイヤホンです。今年1月に発売した「OpenFit 2」から更に技術が進化し、はやくも登場。超軽量で快適な装着感をアップデート。オープンイヤー設計により音楽と周囲の音の両方をクリアに聞きながら日常生活、アクティビティ、ワークアウト様々な場面でご使用いただけます。

業界初の「DualBoost(TM)テクノロジー」を搭載しており、低音域に迫力をもたらす超大型低周波ユニットと、高音を再現する高周波ユニットの組み合わせで、鮮やかでダイナミックなサウンドを実現しました。これにより、深みのある低音、非常にクリアな中音域、高音域をお楽しみいただけます。さらに、新たに多機能ボタンを搭載し、音量調整、曲のスキップ、通話応答などの操作を簡単に行うことが可能です。

＜製品情報＞

OpenFit 2+

・価格：27,880円（税込）

・カラー展開：ブラック・グレー

・OpenFit 2＋製品ページ：

https://jp.shokz.com/products/openfit2plus

・販売場所

・オフィシャルWebサイト

・Amazonオフィシャルストア

・楽天オフィシャルストア

・家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメ ラ、一部のヤマダ電機）

■Shokzについて

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自のオーディオ技術による高音質を実現し、手に取りやすい価格帯で展開。「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供し、耳を塞がない安全性と最高の音質を約束。イヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けています。

詳細：https://jp.shokz.com/

■会社概要

会社名：Shokz Japan株式会社

本社 ：東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者：陳 遷