【レセプト請求業務の完全自動化へ】mutex、6000万円の資金調達を実施

株式会社mutex

2025年11月 - 医療機関向けAIレセプト業務支援SaaS「Reze」および関連ソリューションを手がけるスタートアップ、株式会社mutex（本社：東京都文京区、代表取締役：熊澤洸平）は、このたび6000万円の資金調達を実施し、今後のプロダクト拡張と体制強化を進めることをお知らせします。

Reze公式サイト： https://lp.reze.app

今回の資金調達の概要

レセプト請求業務の完全自動化へ向け、6000万円の資金調達を実施

ラウンド：シードラウンド

調達金額：6000万円

引受先：株式会社エムティーアイ

資金使途：プロダクト開発の強化、組織体制の強化

背景とサービスの概要

日本の医療機関は、いま深刻な経営課題に直面しています。一般社団法人日本病院協会の「2024年度 病院経営定期調査」によると、医業利益が赤字となっている病院は全体の74.9%に上ることが明らかになりました。赤字の継続は、医療サービスの質や地域医療の継続性にも影響を及ぼしかねない深刻な問題です。

この経営悪化の背景には、収益機会の逸失、医事課の人材不足、経営指標の不透明性のような複合的な要因が存在しています。

病院経営における課題

医療機関が抱える経営・運用課題に対し、Reze は

レセプトデータの一元管理（データベース化）と、AIによる業務支援

を核に、以下 3つの価値を提供するクラウドサービスです。

１.請求漏れ・返戻／査定漏れの防止による収益向上

本来得られるはずの収益の取りこぼしを防ぎ、病院経営の安定に寄与します。

２.生成AIによる業務効率化・働き方改革

レセプト作成・確認など、人手依存の業務をAIが代替・自動化し、医事課・医師の負担を軽減します。

３.経営指標の可視化による経営改善

蓄積データを活用し、経営に必要な指標を可視化。現場と経営をつなぎ、改善に向けた意思決定を支援します。

医事課・医師の業務負荷を現実的に軽減しながら、最終的には 医療機関全体の収益最適化とDXの実装を実現するプラットフォームを目指します。

代表者コメント

AIレセプト業務支援ツール「Reze」

株式会社mutex 代表取締役 熊澤洸平

今般、弊社のシードラウンドの資金調達を完了することができました。平素より弊社事業を理解し、支援していただいた皆様に心より感謝申し上げます。 医療業界では医療事務の労働力不足と経営赤字が全国的な課題となっており、医療の将来を守るために迅速なDXの浸透が不可欠であると考えています。 弊社の「Reze」は医療事務の自動化とレセプト観点からの経営改善を目指して、最速で機能開発・検証に取り組んでいます。 今回の調達を弾みとして、事業開発の加速と顧客の拡大にチーム一丸で邁進します。

投資家コメント

株式会社エムティーアイ 代表取締役社長 前多 俊宏

mutex社の革新的なAI技術と優れたチーム力を信頼しており、今回の増資を通じて当社としてもさらなる挑戦を後押しできることを大変嬉しく思います。

同社は、医療現場の実態と課題に深く寄り添いながら、生成AI・機械学習を駆使したソリューションにより、人手不足や経営課題の改善を進め、持続可能な病院経営モデルの構築を支える医療DXの実現を目指しています。今回の資金調達により、機能開発の加速やサービス提供体制におけるさらなる強化が推進されることを期待しています。

当社は今後も、mutex社の長期的な成長と医療現場における事業成功に向けたパートナーとして、引き続きサポートしてまいります。

今後の展望

mutex は、調達した資金を最大限に活用し、「Reze」のさらなる機能強化と導入拡大を推進します。医療現場の実態と課題に深く寄り添いながら、生成AI・機械学習を駆使したSaaS ソリューションにより、持続可能な病院経営モデルの構築を支える医療DXを実現していきます。

会社概要

社名：株式会社mutex

本社：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 802

代表者：代表取締役 熊澤 洸平

設立：2022年2月10日

資本金：約6000万円（資本準備金含む）

事業内容：コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸、輸出入並びにこれらに関するコンサルティング業務

コーポレートサイト：https://www.mutex-inc.dev

【本件に関するお問い合わせ】

E-Mail：contact@reze.app

TEL：090-7388-4632