テスコムが子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田順治、以下テスコム）は、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を2025年11月12日付で取得しました。

「くるみん認定」とは

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。

出典：厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

テスコムの子育て支援

テスコムでは、仕事と育児の両立を社員が実現するための制度整備を進めています。育児短時間勤務制度を設けているほか、社員個々の多様なニーズに応える取り組みを行っています。テレワーク制度やシフト勤務などの柔軟な勤務体制を整え、スムーズな復職を支援しています。

■主な出産・育児支援制度

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32230/table/72_1_cab82ffae6eddf0e33cf6941b8f97271.jpg?v=202512100957 ]

当社は、仕事と子育ての両立を積極的に支援する企業として、社員一人ひとりが安心して長く働き続けられる環境づくりを推進しています。これからも、制度の充実と従業員に寄り添った施策を継続し、より働きやすい職場を目指してまいります。

エレコムグループの一員として、私たちは、引き続き、より良い製品・サービス・ソリューションの提供と、より良い社会・より良い会社の実現に向け、挑戦を続けていきます。

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.tescom-japan.co.jp/news/26449

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立 ：昭和46年（1971年）10月

資本金 ：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造