ゼロボード、タイVekin社と企業のGHG排出量データプロセスを自動化する包括的連携を開始

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、タイ・バンコクを拠点とするESGデータ自動化領域のAIテクノロジー企業 Vekin (Thailand) Co., Ltd.（本社：バンコク、CEO：Sakayong Pattanavekin、以下 Vekin社）と、企業の脱炭素経営支援における包括的連携の覚書（MOU）を締結しました。

この度の連携によって、GHG（温室効果ガス）排出量データに関する収集・算定・認証を包括的に支援する新たな座組を構築し、企業の脱炭素経営を支える次世代のデータ連携モデルの実現に向けて取り組んでまいります。

MOU締結式(左から) Vasin Vongcharoenrat (Chief Commercial Officer, Vekin (Thailand) Co., Ltd.), Sakayong Saengsai (Founder, Vekin (Thailand) Co., Ltd.), 渡慶次道隆(ゼロボード代表), 鈴木慎太郎(Managing Director & Head of APAC Regional Business, Zeroboard (Thailand) Co., Ltd.)

当社は、GHG排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」を提供しています。他方、Vekin社は、スマートフォンアプリやIoTセンサーを通じた活動データの自動収集技術と、AIによるデータ監査・異常検知アルゴリズムを有し、タイ国内の複数産業で脱炭素データ管理を支援しています。

今回の技術連携では、両社の強みを組み合わせることで、企業が行う排出量データの「収集 → 算定・可視化 → 報告 → 認証」という一連のプロセスをワンストップでの支援が実現します。

従来、手作業や分断されたツールで行われていたGHG排出量データ管理の効率化・自動化を実現し、算定結果の信頼性と透明性を向上させます。

さらに、企業規模や導入段階に応じて、「Zeroboard」による可視化・管理機能とVekin社のスマートフォンアプリ連携型の自動算定技術やAI監査・自動収集機能を柔軟に組み合わせることで、幅広い企業の実務負荷を軽減します。

両社は今後、タイ国内の複数セクターにおける商用導入を段階的に進めながら、GHG排出量のデータ取得・算定・監査・可視化を包括的に支える脱炭素データの共通基盤づくりを目指し、タイ政府が掲げる2050年カーボンニュートラル目標の達成に貢献してまいります。

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

【タイ法人】

社名：Zeroboard (Thailand) Co., Ltd.

所在地：591, UBC 2 Building ,20th Floor, Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana,Bangkok

10110,Thailand

代表者：鈴木 慎太郎

設立：2023年3月31日

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- バイヤーからサプライヤーに対するSAQ（Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート）の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

