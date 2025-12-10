【Voice Space活用事例紹介】パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社様が業界向けオウンドメディア内の動画ナレーション作成でVoice Spaceを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社様に、業界向けオウンドメディア内の動画ナレーション作成を目的に、AI音声サービスのVoice Spaceを導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://voicespace.ai/

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社様 概要

業種：照明事業、電設資材事業、環境エネルギー事業、ソリューションエンジニアリング事業 等

従業員数：約3.1万人（25年4月現在、連結）

用途：業界向けオウンドメディア内の動画ナレーション

都道府県：大阪府・東京都

主な利用機能：テキスト読み上げ

Voice Spaceについて

Voice Spaceは、最先端のAI技術を使用した「テキスト読み上げ機能」と「ボイスチェンジ機能」を利用することができて、声を使った制作の効率化を実現できるAI音声サービスです。

サイトURL：https://voicespace.ai/

テキスト読み上げ機能では、200以上の豊富な音声モデルの中からイメージにあった声を選ぶことができて、日本語の自然なイントネーションでAI音声を生成することができます。併せて、日本語テキストを外国語に翻訳して読み上げる「翻訳・読み上げ機能」も54ヵ国語対応で提供しています。

モデルごとに喋り方やイントネーションが異なり、より人間味があるAI音声の生成が可能な「シーン特化エンジン」では、eラーニング・館内放送・関西弁・アニメキャラなど、利用シーンに応じて最適な読み上げ方を指定し、AI音声を生成することができます。



ボイスチェンジ機能は、あなたの声をAI音声モデルの声に変換できる機能です。性別年齢を問わずどなたでもご自身の音声ファイルをアップロードすることで、かんたんに音声変換を実現できます。最新の技術を活用し、日本語を話すときのイントネーションを考慮した自然な音声生成にも対応しているため、表現豊かなAI音声が生成可能です。（オリジナル音声モデル制作も可能）



ライトな個人利用から本格的なビジネス利用まで幅広いプランをご用意しておりますので、是非お気軽にお試しください。

料金プランページ：https://voicespace.ai/pricing/details

お問い合わせページ：https://voicespace.ai/contact

株式会社Stand Technologies 会社概要

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/