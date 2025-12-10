スヌーピーと仲間たちが登場する「スマホを選ぼうキャンペーン」開催！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司 以下、ノジマ）は、2025年12月８日（月）～2026年２月28日(土)までの期間限定で、スマートフォンのご購入を検討、またはお買い上げいただいたお客様にスヌーピーデザインのオリジナルグッズをプレゼントする「スマホを選ぼうキャンペーン」を開催いたします。



携帯販売ヘルパーがいないノジマだからこそ、全てのキャリアからお客様にあった最適な機種をコンサルティングいたします。スマートフォンに関する小さなお悩みもぜひご相談ください。

【キャンペーン概要】

◆期間：2025年12月８日（月）

～2026年２月28日（土）

◆対象店舗：全国のノジマ店舗 (店舗一覧：https://www.nojima.co.jp/shop/)

◆内容：期間中にノジマ店舗でスマートフォンのご購入を検討、またはお買い上げいただいたお客様にスヌーピーデザインのオリジナルグッズをプレゼント

※キャンペーン詳細の案内については、店頭でお配りしているピーナッツコラボステッカー裏面のQRコードより詳細確認できます。

【コラボ商品 一部紹介】

１. スヌーピーデザインのオリジナルエコバッグ、コラボハンカチプレゼント

スマートフォンをご購入されたお客様に累計900万枚以上配布してきた好評の「ノジマオリジナルエコバッグ」のスヌーピーデザインバージョン、

ハンカチをプレゼントいたします。

２.ノジマ公式SNS投稿で抽選が当たる!?スヌーピーデザインオリジナルグッズ

◆期間：2026年１月９日(金)～１月29日(木)

◆SNS：デジタル家電専門店ノジマ【公式】Instagram（@nojima_official）

ノジマ【公式】 X（@nojima_official）

※モバイル会員様限定

※詳細は店頭にてお問い合わせください。

※本キャンペーンは、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ステッカー・エコバッグはなくなり次第、予告なく終了となります。

※エコバッグは12月中旬まで引換券の発行（ノジマアプリへ表示）となり、後日店頭でお渡しとなります。

ピーナッツコラボイベントは他にも予定しております。お客様のご来店を、楽しみにお待ちしております。

「PEANUTS」とは

「PEANUTS」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41％、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「PEANUTS」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「PEANUTS」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするPEANUTS・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV で親しまれているPEANUTSの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「PEANUTS」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「PEANUTS」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

「PEANUTS」関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp