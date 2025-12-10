【FRONTIER】クリエイティブにも活躍！Ryzen AI 7 350 + RTX 5050搭載 16型ゲーミングノートPC「AVNシリーズ」新発売

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、16インチフルHD液晶のゲーミングノートPC「AVNシリーズ」の販売を2025年12月10日（水）より開始しています。

■製品概要

このたび販売を開始する「AVNシリーズ」は、強力なNPUを備えたAMD Ryzen AI 7 350と、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPCです。16インチの大画面がクリアな視界とスムーズな動きを提供し、ゲームだけでなくクリエイティブな作業にも最適で、さまざまな用途でご活用いただけます。

ラインナップは、メモリやSSD容量が異なる3機種をご用意しており、用途やご予算に合わせて最適な構成をお選びいただけます。

この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年12月10日（水）より販売を開始しています。

■ AVNシリーズはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejAvn/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejAvn/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_AVNシリーズ

■製品の特長

＜解像度フルHD(1920x1200ドット) リフレッシュレート165Hzの液晶を採用＞

リフレッシュレート165HzのフルHD(1920 x 1200ドット)の液晶パネルを搭載し、一般的な60Hzの液晶よりもゲーム画面が滑らかに動くため、コンマ数秒の反応の差で勝敗に影響が出るゲームにおいて、優位にプレイが可能です。アスペクト比は16:10と従来の16:9の液晶パネルよりも縦方向に表示面積が増え、表計算ソフトなどが、より使いやすくなりました。

＜AMD Ryzen AI 7 350 搭載＞

AMD Ryzen AI 7 350は、先進的なZen 5アーキテクチャを採用した8コア16スレッドの高性能ノートPC向けプロセッサです。最大5.0GHzの動作クロックや高速DDR5メモリに対応し、ゲーミングや画像・動画編集など要求の高い作業でも優れたパフォーマンスを発揮します。強力なNPU「Ryzen AI」を搭載し、AI処理を高速化することでWindows Copilot機能やAIを活用したアプリの性能も向上。さらに電力効率にも優れ、日常のタスクからクリエイティブな用途までバランス良く新時代のモバイルコンピューティングを支えます。

＜NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU搭載＞

ノートPC向けGeForce RTX 5050 Laptop GPU は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用しています。 リアルタイムレイトレーシング機能をハードウェアで行なう第 4世代RTコアや、第 5 世代Tensorコアを活用しAIによるフレーム生成を行うNVIDIA DLSS 4 技術により、前世代から飛躍的に性能が向上しています。最新の技術によって、ゲーマーのみならずクリエイターに必要なパフォーマンスを十分に発揮することが可能です。

＜DDR5メモリ搭載＞

次世代規格のDDR5メモリを搭載。DDR4メモリと比較して消費電力を抑えつつも、データ転送速度が高速化しており、パフォーマンスが大きく向上しています。

＜無線LAN Wi-Fi7を内蔵＞

Wi-Fi 7に対応し、送信と受信を各2ストリームずつ並列処理する「2x2」MIMO方式の採用により、最大2.8Gbps（理論値）という高速通信を実現しました。高解像度の動画もストレスなくストリーミング再生が可能です。また、 Bluetooth 5.4にも対応していますので、低遅延のワイヤレスイヤホンもご利用いただけます。

＜高解像度で出力可能な外部ディスプレイ出力端子＞

右側面のUSB Type-C 1つと背面のHDMIポート 1つ、Mini Display Port1つを外部ディスプレイに接続することで、ノート本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力が可能です。※全てのモニターへの接続及び動作を保証するものではありません。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器