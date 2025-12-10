【セミナー開催のお知らせ】MicroED~創薬と先端材料研究を加速する構造解析アプローチ~　第二回アクセラレート・バイオセミナー

株式会社アクセラレート・バイオ

この度、構造解析CROである ReadCrystalを招き、最新の MicroED 技術をテーマとしたオンラインセミナーを開催いたします。

MicroED（Micro Electron Diffraction）は、微小結晶や粉末試料からでも高精度に構造解析が可能な革新的手法として、

製薬企業・化学メーカー・アカデミアで急速に注目が高まっています。

本セミナーでは、MicroEDの基本原理に加え、原薬（API） をはじめとする低分子の絶対配置決定、共結晶解析、天然物や材料化学（MOF/COF）への応用例、複合体解析の可能性など、

実データに基づく ReadCrystal の豊富な解析実績をご紹介いたします。

MicroEDをこれから導入したい方、難結晶サンプルに課題を抱えている方、既存手法で解析に限界を感じている方におすすめのセミナーです。

【ReadCrystal社について】

ReadCrystalは、中国・蘇州に拠点を置く構造生物学・結晶構造解析の専門CROです。

最新の電子線回折技術であるMicroED（Micro Electron Diffraction）を中心に、クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM SPA）、X線結晶構造解析、構造予測、複合体形成解析など、幅広い解析サービスを提供しています。

同社は、低分子・中分子・天然物化合物・結晶性材料（MOF/COF）・タンパク質複合体など、多様なサンプルに対応可能で、特に 微小結晶・粉末・針状結晶からの構造決定において数多くの実績 を有しています。

製薬企業・化学メーカー・アカデミアの研究者向けに、原薬（API）のポリモルフ解析、絶対配置決定、共結晶の構造決定、天然物の構造同定、複合体形成評価などの支援を行うことで、研究開発を促進しています。

【日時】

2026年1月13日 15:00-16:00（JST）

Teams ウェビナーにて開催（オンデマンド配信有）

参加費無料

＊英語発表となります。



【テーマ】

MicroED~創薬と先端材料研究を加速する構造解析アプローチ~

【内容】

本セミナーでは、MicroED（Microcrystal Electron Diffraction）の基本原理から実際の応用例まで、幅広くご紹介します。特に、APIをはじめとする低分子化合物における絶対配置の決定、共結晶の構造解析、キラリティ（絶対立体配置）解析に加え、ノーベル賞受賞分野として注目される金属有機構造体（MOF）材料への応用事例についても解説します。MicroEDが創薬研究や先端材料研究をどのように加速するのか、最新の技術動向とともに分かりやすくお伝えします。

【講演者】Felix Liu Ph.D. (ReadCrystal CEO)

ストックホルム大学（スウェーデン）にて博士号を取得。Microcrystal Electron Diffraction（MicroED）技術の発明にコアメンバーとして参画し、30報以上の科学論文を発表。東京大学工学部にて研究員の経験もあり、累計4,700件以上の引用を持つ。

お問い合わせ先：株式会社アクセラレート・バイオ

E-Mail：info@accelerate-bio.co.jp

お申込みは以下フォームに必要事項をご記入の上、送付頂けますと幸いです。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGX0WNaanIfa0zW_2X8Jc_RDzpr7M7KbpYGhTpMeju_uwZ1g/viewform?usp=header