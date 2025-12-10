「CAMPER（カンペール）」2026SSプレシーズンを幕開け

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」は、2026SSシーズンに先駆け、プレシーズンコレクションを発売します。これに合わせ、2025年12月10日（水）にフラメンコにフィーチャーしたキャンペーンヴィジュアル「¡Bailemos!」を公開し、全国のカンペールストアにて「ホリデーフェア」を開催します。

2026SS PRESEASON



CAMPER 2026SSプレシーズンでは、「¡Bailemos!（踊ろう！）」をキャッチコピーに、南スペインの情熱とフラメンコの美学を現代的に再解釈したコレクションをお届けします。ブラック×ホワイトの大胆なコントラストに、ポルカドットやラッフル、フリンジなど伝統的なディテールを取り入れ、クラシックな要素をCAMPERらしくモダンに再構築しています。祭りの高揚感や踊りの躍動感を日常に落とし込み、力強さと洗練を融合させたデザインに仕上げました。文化と感情を纏うようなデザインが揃ったコレクションのなか、人気のライン「Dean」、「Casi Myra」が主役を飾り、新ライン「Anita」が登場。「Twins」シリーズも豊かなバリエーションで揃います。

時代を超えた靴づくりのアプローチを持つユニセックスライン「Dean（ディーン）」は、南スペインの伝統衣装に着想を得たホワイトのポルカドットとレザーのラッフルを採用し、モードに仕上げました。XL EXTRALIGHT(R) EVAアウトソールとOrtholite(R)クッションフットベッドによる快適さを兼ね備えたエレガントなシルエットです。春夏シーズンの定番フラットシューズ「Casi Myra（カシ マイラ）」は、遊び心を強調し、ブラックとホワイトのオーバーサイズのポルカドットをまとって登場。さらに、ブラックとペールピンクのラッフル付きバレリーナ、そして大胆なアシンメトリーラッフルをあしらったアンクルブーツもラインナップします。「Twins（ツインズ）」シリーズは、遊び心満載のディテールながら、モノトーンで統一。今季デビューする新ライン「Anita（アニータ）」は、低いウェッジヒールと尖ったトゥを融合させ、洗練された女性的なシルエットを創り出します。

Dean Men K100979-014 (size 39-45) / Women K201684-022 (size 35-41) \36,300

左）Dean Men K101085-001 (size 39-45) / Women K201867-001 (size35-41) \39,600

右）Twins（Walden）Men K101113-002 (size 39-45) / Women K201939-002 (size 35-40) \39,600

Anita Women only BLK K201899-001 (size 36-41) \35,200

Twins (Casi Myra）Women only WHT K201253-049 / BLK K201253-050 (size 35-41) \29,700 ＊CAMPER渋谷PARCO先行発売アイテム / 全店2月上旬入荷予定

Casi Myra Women only PNK K201905-003 / BLK K201905-001 (size 35-41) \33,000

＊CAMPER渋谷PARCO先行発売アイテム / 全店2月上旬入荷予定

¡BAILEMOS!

プレシーズンスタートを記念して、コレクションムードを体現したキャンペーンヴィジュアルが12月10日（水）より公開します。スペイン出身でロンドンを拠点に活動しているフォトグラファーAntonio Mingot（アントニオ・ミンゴ）によって撮影され、4人の著名なフラメンコアーティストが出演します。

Juan Ramirez（ファン・ラミレス）：Merida出身の熟練バイラオール（フラメンコダンサー）。フラメンコ界の重鎮であり、Paco de Lucia やCamaronといった伝説的アーティストと共演してきました。彼は「踊りとは“深くて無限”なもの」と表現します。

Carmen Talegona（カルメン・タレゴナ）：Cordoba生まれ、フラメンコの名家「Los Talegones」の出身。ソリスト兼振付師として独自のスタイルを確立し、国内外のプロジェクトに参加。フラメンコという芸術を次世代に伝承することに情熱を注いでいます。

El Chino（エル・チーノ）：現在最も有望な若手ダンサーの一人。兄弟のEl Yiyo やEl Teteなどとともに、ロマ族のフラメンコの伝統を受け継いでいます。

Lola Reyes（ローラ・レイエス）：Barcelona出身の新進気鋭のロマ族のバイラオーラ。6歳から踊り始め、現在もフラメンコ界の有名指導者たちのもとでトレーニングを続けています。

4人の手の動きや足さばき（パソ）を通じてコレクションを高め、時を超えた芸術とブランドの革新的な精神、そしてスペインのルーツとの間に自然との共生を生み出しています。

HOLIDAY FAIR

2025年12月10日（水）～12月25日（木）の期間、全国のカンペールショップにてプレシーズンコレクションをいち早くお披露目した「ホリデーフェア」を開催します。＊期間中、税込31,900円以上ご購入のお客様に先着で「2026年版 カンペールオリジナルカレンダー」をプレゼント。（※なくなり次第終了とさせていただきます。）

さらに、ショップにてカンペールジャパン公式アプリの画面をご提示いただいた方に、「オリジナル缶バッジ」をプレゼントいたします。

また、CAMPER渋谷PARCOでは、先行発売アイテムも揃え、キャンペーンヴィジュアルとともにスペシャルなラインナップをお楽しみいただけます。

＊展開するラインナップは店舗ごと異なります。一部E-Shop限定オプションもございます。

【 CAMPER 】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。50周年を迎えた今年は、世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

カンペールジャパン公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP/)

カンペールジャパン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/camper_japan/)