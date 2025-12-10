VERIVERYが待望のカムバック！ソロデビューを果たした「ボイプラ2」出身、チェ・リブをはじめ豪華アーティストが大集結！『SBS人気歌謡』最新回が「Music K」にて日本最速・独占配信中！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：中村赫也）は、韓国で12月7日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日12月8日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2025 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/3MuBEiQ)

12月1週目の放送には、VERIVERY、チェ・リブ、ILLIT、XODIAC、クォン・ウィビン、 IDID 、 Baby DONT Cry、NOWZ、RESCENE、キム・ヘリム、Burvey、ソ・イブ、SEVENUS、イ・ビョンチャン、チョ・グァヌ、cosmosy、tripleS msnz neptune、tripleS msnz zenith、fromis_9の合計19組のアーティストたちが大集結。

(C) SBS

今年7月から9月にかけて韓国の音楽専門チャンネル“Mnet”にて制作された、グローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」。メンバーのドンホン、ケヒョン、カンミンの3人が番組に出演したことでも注目を浴びた大人気ボーイズグループ“VERIVERY”が、2023年5月にリリースした7thミニアルバム『Liminality - EP.DREAM』以降、約2年7カ月ぶりとなる待望のカムバックを果たしました。

今月1日に公開された4hシングル『Lost and Found』は、メンバーが制作に携わった全3曲を収録。今回の「SBS人気歌謡」では、タイトル曲である< RED（Beggin'）>を披露し、パワフルでありながらも、神秘的な雰囲気も併せ持つ唯一無二のステージで多くのファンを魅了しました。

(C) SBS

さらに、同じく「BOYS II PLANET」に出演し、今月3日にソロデビューを果たしたことでも話題を集めている“チェ・リブ”も「SBS人気歌謡」に初登場。今月に韓国にて自身初の単独ファンミーティングを控えるなど、今大注目のライジングスター、チェ・リブ。そんな彼の1stシングル『SWEET DREAM』のタイトル曲、 と共にポップでキュートなステージをお楽しみください。

(C) SBS

また、先週に続いて2週連続の出演を果たした“ILLIT”が、1st シングルの同名タイトル曲＜NOT CUTE ANYMORE＞を披露。これまでの明るく可愛らしいイメージから一転、クールなコンセプトでも話題を呼んだ、新たな魅力溢れるパフォーマンスでファンの心を掌握しました。

(C) SBS

そして今回の放送をもって、約1年7カ月間務めてきた番組のMCを卒業した“IVE”のイソ。「音楽番組のMCを務めることが、私の長年の夢の1つでしたが、人気歌謡を通して叶えることができて本当に幸せでした。」という感想と共に、今年最後の放送を締めくくりました。

(C) SBS

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document

≪ 配信概要 ≫

(C) SBS

番組名：『SBS人気歌謡2025 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/492w93B)