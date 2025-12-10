【湯沢高原スキー場】2025年12月13日(土) オープン！！「お子様から大人までスノーデビュー・スキーデビューが家族みんなで楽しめるスノーリゾート」

アルピナリゾートマネジメント株式会社

湯沢高原スキー場／パノラマパーク（新潟県湯沢町・湯沢高原株式会社）は、2025/2026ウィンターシーズン営業を12月13日（土）より冬山観光ロープウェイおよび高原エリアのスキー場営業開始を予定しております。12月20日（土）からは山ろくエリアおよび湯沢温泉ゆきあそびパークもオープンする予定です。

今季も「湯沢温泉ゆきあそびパーク」では、お子さまから大人まで、ご家族で、安心・安全に“ゆきあそび”ができる環境をご用意いたしました。昨年導入して多くの方にご利用をいただいた、サンキット社製サニースタッフの遊具を今年はさらに追加し、より一層楽しめる“ゆきあそび”エリアとして拡充いたします。家族にとってはじめてのゆきあそびが笑顔になれるような体験をご用意いたしました。

さらに、ロープウェイステーション（山麓駅）内には、地元のスキー場で人気の「ジャッキーズキッチン」が新たにオープン。これまでロープウェイステーション内には飲食店がなく、小さなお子様を連れて高原エリアまで移動することなく、温かい食事や軽食を気軽にお楽しみいただけるという利便性が向上しました。キッズルーム併設のため、小さなお子さまと一緒でも安心してお食事いただけ、お子さまのいるファミリーには嬉しいスペースとなっております。

また、スキーやスノーボードをされないお客さまにも、世界最大級の166人乗りロープウェイが魅力。標高約1,000mから広がる迫力の白銀大パノラマは、澄んだ青空とのコントラストでこの季節ならではの特別な体験となります。雪山を眺めながらの空中散歩を、ぜひご家族皆さまでお楽しみください。

さらには気温が上がる春の時期には雪上にオープンデッキ(テラス)を設え、温かい春の日差しの中でも雪山体験をお楽しみいただけます。

□湯沢温泉ゆきあそびパークに今季もニューアイテムが拡充

お子さまの“スノーデビュー”に最適なエリア最大級のゆきあそびエリア「湯沢温泉ゆきあそびパーク」では、サンキット社製サニースタッフのゆきあそび遊具を拡充いたします。滑り台や多彩なゆきあそびアイテムに加え、滑走をより楽しくする遊具を今シーズンも拡充いたします。

初心者のお子さまでも安心して楽しめるよう、安全性にも配慮したアイテムでご家族での冬の思い出づくりを充実します。

「楽しく安全に」サンキット社製サニースタッフのゆきあそび遊具「楽しく完全に」サンキット社製サニースタッフのゆきあそび遊具

□ロープウェイステーション（山ろく駅舎）内に「ジャッキーズキッチン」オープン！

エリアのスキー場では有名な「ジャッキーズキッチン」が湯沢高原スキー場にもオープン。

スプーンでほぐれるほど肉が柔らかい「骨付きタンドリーチキンカレー」、「骨付きタンドリーチキンプレート」。旨み豊かな牛肉を食べやすく盛りつけた「ローストビーフボウル」がおすすめ。お米は湯沢産コシヒカリを100%使用。

デザートは、「豆乳揚げパンアイス」が人気で、サクふわ食感の豆乳揚げパンにメイプルシロップとバニラアイスが調和する一品です。キッズメニューも充実し大人も子供もお楽しみいただけ一品です。

キッズルームも完備しており、ご家族連れでもゆっくりお食事をお楽しみいただけます。

骨付きタンドリーチキンプレートローストビーフボール豆乳揚げパンアイス

「ジャッキーズキッチン」 湯沢高原ロープウェイステーション2階 こどもひろば内

営業期間：2025年12/24（水）～

営業時間：11:00～16:00 (フードラスト 15:00 ドリンク、一部のホットスナック類ラスト 15:30)

□スキー場の営業終了後も「春の雪山観光営業」

スキー・スノーボードをしなくても雪山を体験ができる「春の雪山観光営業」は今年で3年目。スキー場の営業終了後の2026年4月6日(月)～12日(日)の期間限定で営業。

ロープウェイで一気に標高約1000mの山頂エリアには雪上のオープンデッキ(テラス)プンデッキが設えられ、目の前に広がる谷川連峰～巻機山、越後三山まで連なる大パノラマで、自然に溶け込むようなリラックスタイムが体験できます。

春のまだひんやりする空気とあたたかい日差しと青空の中で、絶景とkumo cafeのメニューでくつろぐひとときをお過ごしください。

春の雪山観光「オープンデッキ」エリア(イメージ)目の前の大パノラマと眼下には湯沢町が広がる風景 春の雪山観光「オープンデッキ」エリア山頂でスイーツやお茶で一息「kumo cafe」

＜湯沢高原スキー場 2025-26ウィンターシーズン営業のご案内＞

営業期間： 2025年12月13日(土)～2026年4月5日(日)（予定）

営業時間： 8:30～17:00

※天候やお客様の安全を考慮し営業スケジュールが前後する場合がございます。

当日窓口料金：

＜リフト1日券＞

大人 (中学生以上)：6,900円

こども(小学生) ：3,500円

シニア ：5,800円

キッズ ：1,800円

＜ロープウェイ券＋ゆきあそびパーク券＞

大人(中学生以上) ：4,500円

こども(小学生) ：2,500円

キッズ ：1,800円

【お得に！便利に！オンラインチケット販売】

ご来場前日までにお得なオンラインチケットをご購入いただくと、窓口価格よりもさらにお得ににご利用いただけます。リフト券は、発券時のQRコードを専用端末「SKIOSK」にかざすだけでスムーズに受け取りが可能。チケット窓口の列に並ぶことなく、そのままゲレンデへお進みいただけます。

※ご利用シーンに合わせたオンラインチケットがございます 詳細は公式HPでご購入下さい。

最新の営業情報・料金は 湯沢高原公式HP :https://www.yuzawakogen.com/

アクセス：【お 車】関越自動車道 練馬ICより湯沢ICまで約120分、

関越自動車道 新潟中央ICより湯沢ICまで約90分

湯沢ICより約3km、5分。

【新幹線】上越新幹線 東京駅より越後湯沢駅まで約70分

上越新幹線 新潟駅より越後湯沢駅まで約55分

越後湯沢駅より湯沢高原まで徒歩約１０分・無料シャトルバス約3分

営業状況は天候などの自然現象およびお客様の安全を考慮した理由により、予告なく変更となる場合がございます。最新の営業状況・料金は湯沢高原スキー場／パノラマパーク公式HPをご確認ください。

