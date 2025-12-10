『ザ・フラッシュ』で格納庫に保管されたバットマンのブルー＆グレースーツが1/6スケールフィギュアに！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、香港のハイエンド玩具メーカー「ホットトイズ」が2000年の創立より25周年を迎えたことを記念し、日本国内にて、ホットトイズ25周年記念プログラムを実施中です。2025年10月1日（水）より開始した本プログラムでは、12月までの12週間にわたって、アドベントカレンダー式で毎週水曜日に新作アイテムを発表しています。

この度、「ムービー・マスターピース」シリーズにて、映画『ザ・フラッシュ』より、バットマン（ブルー＆グレースーツ）の1/6スケールフィギュアを発表いたしました。バットスーツ格納庫に保管されたブルー＆グレースーツを、劇中には登場しない、実際にバットマンがスーツをまとった姿で立体化しています。

12月13日（土）よりホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて販売開始いたします。※在庫が発生した場合に限り、「トイサピエンス」オンラインストアにて12月15日（月）より販売いたします。

【ムービー・マスターピース】『ザ・フラッシュ』1/6スケールフィギュア バットマン（ブルー＆グレースーツ）

映画『ザ・フラッシュ』に登場する、バットスーツ格納庫に保管されたブルー＆グレースーツを、全高約30cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。劇中には登場しない、実際にバットマンがスーツをまとった姿を実現している。

新規開発のマスクを装着したヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。

また、3種の差し替え用フェイスパーツを併せて使用することで、異なる表情を演出できる。

コミックをオマージュしたデザインのブルー＆グレースーツは新たに開発し、シックスパックのボディやゴールドのユーティリティ・ベルトなど、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。

ブルーのケープはワイヤーを内蔵し、動きをつけることが可能だ。

武器として、グラップネル・ガン、ロープが付いたバットラングが付属。多彩な差し替え用ハンドパーツを使用すれば、さまざまなシチュエーションを演出できる。

特別仕様の台座は、台座用カードを使用して天面のビジュアルを変更可能だ。

●2025年12月13日（土）発売

※在庫が発生した場合に限り、「トイサピエンス」オンラインストアにて12月15日（月）より販売いたします。

●45,000円（税込）

●製品サイズ：高さ約30cm

●可動ポイント：30箇所

●スペシャル機能：眼球可動ギミック

●付属品（武器）：グラップネル・ガン、バットラング

●付属品（アクセサリー）：差し替え用フェイスパーツ（×2）、差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座、台座用カード

●著作権表記：THE FLASH and all related characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI (s25)

●取り扱い：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

★ホットトイズ25周年 特設サイト(https://hottoys-store.jp/25th/)

■「トイサピエンス」について

ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」は、ホットトイズ社製のハイクオリティーなフィギュアをはじめとしたキャラクターアイテムのベストセレクションをお届けしています。また、人気の映画やキャラクターをテーマにした期間限定ストアを多数展開。ショッピングが楽しめるだけでなく、作品の世界観を味わえるストア空間は、毎回好評を頂き、SNS上でも常に大きな話題となっています。

◆営業時間：11:00～19:00（最終入店時間18：30）

http://www.toysapiens.jp/

■「ホットトイズ」とは？

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開しています。ハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品。その出来映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立しています。

http://www.hottoys.jp