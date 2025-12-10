帰る旅 presents 地域とつながる体験会「ガストロノミーに挑む 南魚沼市 編」を開催します

南魚沼市新潟県の豊かな雪解け水と大地の恵み、雪国の食文化

日本を代表する食材の宝庫である南魚沼市は、今「ガストロノミー」で新たな食の未来を築く人材を募集しています。

地域と新しい食の価値を創造したい若手料理人・挑戦意欲溢れるの料理人の皆さまにぜひご参加ください。

実現に向けた企画やサポート情報をご紹介します。

「帰る旅」は地域に一歩踏み込んだ新たな旅のスタイル

「帰る旅」とは何度もある地域へ、ある場所へと通う旅・帰る旅。

帰る旅プロジェクトは、2022年、一般社団法人 雪国観光圏とじゃらんリサーチセンター（株式会社リクルート）が共同で立ち上げました。

今回は、ガストロノミーに挑戦したい料理人の皆さまに向けた新企画を併せてご紹介予定です。

イベント概要

タイトル

帰る旅 presents 地域とつながる体験会「ガストロノミーに挑む 南魚沼市 編」

開催日時

令和8年1月16日（金曜日）午後2時00分～午後4時00分（開場午後1時45分）

会場

銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3階イベントスペース〔東京都中央区銀座5-6-7〕

定員

30人（事前申し込み・抽選制）

30名以上ご応募があった場合は、抽選により参加確定のご連絡をいたします。

（応募締切:1月9日予定/参加確定連絡:1月12日迄にご連絡予定）

対象者（料理のジャンルは問いません）

・現在、飲食業を営んでいる、または起業準備中・検討中の方

・現在、調理を学んでいる専門学校生の方

・地域と新しい食の価値を創造したい・探究したい挑戦意欲溢れるの料理人の方

・新潟県の食材に関心があり、食のビジネスに関心がある方

・新潟県内など地方部での起業・開業を目指す飲食業関連の方 など

参加費

無料

登壇者紹介

岩佐 十良さん（株式会社自遊人 代表取締役）

井口 智裕さん（一般社団法人 雪国観光圏 代表理事）

申込先

以下リンクからお申込みください。

https://kaerutabi0116minamiuonuma.peatix.com/