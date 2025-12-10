【外貨を稼ぎ、日本の未来を創る】株式会社Gaika、クラウドファンディングが目標達成で終了

株式会社Gaika

株式会社Gaika（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本大地、以下「Gaika」）が実施していたクラウドファンディングが、2025年11月30日をもって終了しました。

本プロジェクトには112名の方から合計2,204,000円のご支援をいただき、ファースト目標120万円、セカンド目標220万円のいずれも達成する結果となりました。

Gaikaが掲げるミッション「外貨を稼ぎ、日本の未来を創る。」に共感いただいた多くの皆さまに、心より御礼申し上げます。

▶ クラウドファンディングページ：

https://camp-fire.jp/projects/876592/view

■ 背景：なぜGaikaは「外貨」をテーマに挑戦するのか

日本は現在、過去に蓄積した対外資産が生み出す利息・配当に支えられた構造が続いており、今の世代が海外市場で新たな価値を生み出しているとは言い切れない状況にあります。

一方で、海外のアプリやクラウドサービス、広告プラットフォームなどへの支出によって「デジタル赤字」は拡大しており、2024年時点で年間約6.5兆円、2035年には最大45兆円規模に達する可能性が指摘されています。

こうした構造的な課題に対し、Gaikaは、

「国内で富を奪い合うのではなく、海外で価値を生み外貨を獲得し、その利益を日本に還元する」

という考え方を「外貨思考」として提唱しています。

今回のクラウドファンディングは、この外貨思考をより多くの方に届け、日本の「稼ぎ方」をアップデートする仲間を増やすことを目的に実施しました。

■ クラウドファンディング実施の成果

本プロジェクトでは、以下の結果となりました。

支援総額：2,204,000円（最終目標220万円を達成）

支援者数：112名

外貨思考およびGaikaのミッションの認知・共感が全国に広がるきっかけに

Gaikaとしては、「外貨を稼ぎ、日本の未来を創る」というミッションのもと取り組む事業を、次のステージへ進めるための大きな一歩となりました。

■ 現在の事業進捗および資金の使用用途

現在、Gaikaは一歩目の実践フィールドとして、オーストラリア・ブリスベンを中心に古着事業を展開しています。

◇ J2A Vintage（古着卸事業）

世界各国の古着卸業者と、オーストラリアの古着店舗をつなぐ仲介事業です。現地のニーズに合わせた商品供給を行いながら、国をまたいだ古着流通のハブとなることを目指しています。

◇ EcoWear（古着回収 × EC販売）

衣服廃棄問題の解決を目的とした循環型プロジェクトです。

・古着回収ボックスの設置

・出張買取

・ECサイト「EcoBe」での再販

といった取り組みを通じて、留学生やワーホリ層の利便性向上と、現地コミュニティにおける衣類の循環を実現していきます。

◇ ご支援金の主な使用用途

今回のクラウドファンディングでいただいたご支援は、現在取り組んでいる事業の拡充と、今後予定している新規事業開発の基盤構築 に幅広く活用いたします。

具体的には、下記を中心に、外貨思考を実装するための取り組みに投資してまいります。

・古着事業（J2A Vintage / EcoWear）の運営強化・原資

・EcoWear事業の認知拡大・マーケティング施策

・古着回収ボックスの増設および物流体制の整備

・海外市場を対象とした新規事業開発・調査費用

・外貨思考の普及に向けたプロジェクト企画

■ クラウドファンディング概要

目標金額：

ファースト目標 1,200,000円／セカンド目標 2,200,000円

支援総額：2,204,000円

支援者数：112名

実施期間：2025年10月16日～2025年11月30日

実施方式：All-in方式

■ 代表コメント

この度は、Gaikaのクラウドファンディングにご支援・応援をいただき、本当にありがとうございました。

皆さまのお力添えのおかげで、設定していた目標金額を達成し、「外貨を稼ぎ、日本の未来を創る」という私たちの挑戦を、次のステージへ進めることができます。

私自身、海外で生活し、学び、事業に取り組む中で、

「日本のプロダクトやサービスは本当はもっと評価されるはずなのに、海外に届く前に埋もれてしまっている」

という現実に、何度も悔しい思いをしてきました。

だからこそ、まずは自分たちが海外で価値を生み、外貨を稼ぎ、その利益を日本へ還元する。

その“実例”をつくることが、同世代やこれから挑戦する人たちの背中を押すはずだと信じています。

今回のクラウドファンディングは、その「最初の一歩」に、皆さまと一緒に踏み出せた取り組みでした。

いただいた想いとご支援を最大化し、外貨思考の輪をさらに広げ、日本の「稼ぐ構造」を本気で変えていくために、ここから一段ギアを上げて挑戦を続けていきます。

引き続き、Gaikaの挑戦を見守っていただければ幸いです。

株式会社Gaika

代表取締役社長 兼 CEO

坂本 大地

会社概要

会社名：株式会社Gaika（Gaika Inc.）

所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

設立：2025年7月

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 坂本大地

Webサイト：https://gaika-inc.studio.site

お問い合わせ

株式会社Gaika 広報担当

E-mail：info@gaika-inc.com

お問い合わせフォーム：https://gaika-inc.studio.site/contact